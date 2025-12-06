Wigilia jako dzień wolny od handlu. Co to zmienia dla piekarni?

Wigilia została uznana za dzień wolny od pracy dla pracowników handlu. W praktyce oznacza to, że większość piekarni, szczególnie tych działających w galeriach handlowych lub w dużych sieciach, będzie zamknięta. Dotychczas wiele piekarni działało w Wigilię chociażby do południa, jednak w 2025 roku te zasady już nie obowiązują. Pracownicy zatrudnieni na umowę nie mogą wykonywać pracy tego dnia, dlatego sieciowe piekarnie i punkty franczyzowe pozostaną nieczynne.

Reklama

Czy jakaś piekarnia będzie otwarta 24 grudnia? Wyjątki, które warto znać

Chociaż przepisy są restrykcyjne, istnieją wyjątki. Otwarte mogą być piekarnie prowadzone przez właściciela, jeśli sprzedaż prowadzi on sam lub ktoś z najbliższej rodziny niebędący pracownikiem na umowie. To oznacza, że małe, rodzinne piekarnie wciąż mają możliwość działania, ale zależy to wyłącznie od decyzji właściciela. Trudno przewidzieć, ile takich miejsc faktycznie otworzy drzwi w Wigilię.

Niektóre małe piekarnie działające przy domach, blokach lub w mniejszych miejscowościach mogą zdecydować się na krótkie godziny otwarcia rano, jednak nie jest to standardem. Wszystko zależy od lokalnych praktyk i tego, jak właściciele podchodzą do pracy w świąteczny dzień.

Reklama

Gdzie kupić pieczywo 24 grudnia? Możliwe opcje

Jeśli 24 grudnia zabraknie pieczywa, wciąż można spróbować kilku miejsc które zgodnie z przepisami mogą działać. Stacje paliw często mają w ofercie pieczywo świeże lub mrożone, a ich sklepy są otwarte nawet w święta. Możliwe, że tam znajdziesz podstawowe produkty takie jak bułki, bagietki lub pieczywo tostowe.

Otwarte mogą być także małe sklepy osiedlowe działające na zasadzie franczyzy, w tym Żabki, jeśli za ladą stoi właściciel. W takich sklepach często sprzedaje się podstawowe pieczywo i drobne wypieki, chociaż nie zawsze będą to pełne dostawy.

Punkty na dworcach i lotniskach również mogą prowadzić sprzedaż, więc jeśli ktoś akurat podróżuje, może tam znaleźć pieczywo lub gotowe kanapki.

Kiedy najlepiej kupić pieczywo przed świętami?

Ze względu na to, że Wigilia 2025 jest dniem wolnym od pracy, najlepiej zrobić zakupy najpóźniej 23 grudnia. W grudniu dostępne są też trzy niedziele handlowe, które pomogą rozłożyć przygotowania do świąt: 7, 14 i 21 grudnia. Właśnie w te dni można spokojnie kupić świeże pieczywo, przygotować zapasy lub wziąć coś do zamrożenia, jeśli obawiamy się braków w Wigilię.

Dobrą praktyką jest kupienie pieczywa dzień wcześniej i przechowanie go w lnianym worku lub zamrożenie i podgrzanie w piekarniku, jeśli ma służyć do wieczerzy wigilijnej. Wiele osób korzysta też z lokalnych piekarni, które przyjmują zamówienia na świąteczne wypieki z odbiorem 23 grudnia.