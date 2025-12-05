W sondażu Opinia24 zapytano Polaków o wybory do Sejmu. Spośród osób, które planują w nich udział w wyborach, 31,7 proc. chce zagłosować na Koalicję Obywatelską. To wynik mniejszy o 1,3 punktu procentowego w porównania badania opublikowanego 6 listopada. Na drugim miejscu znalazło się Prawo i Sprawiedliwość z wynikiem 25,1 proc. Ta partia odnotowała spadek o 2,3 pkt proc. Na na trzecim miejscu jest Konfederacja z 14,6 proc. poparcia z wzrostem o 2 pkt proc.

Partie z niskimi notowaniami i poza progiem

Na następnych miejscach znajdują się: Nowa Lewica: 6,6 proc. (wzrost o 0,3 pkt proc.), Konfederacja Korony Polskiej: 6,2 proc. (wzrost o 0,3 pkt proc.), partia Razem: 4,6 proc. (wzrost o 1,5 pkt proc.).; Polska 2050: 2,8 proc. (wzrost1,1 pkt proc.) oraz PSL: 1,2 proc. (spadek o 0,2 pkt proc.). Inne ugrupowania zdobyły 1 proc. respondentów, a 6,2 proc. nie wie, na kogo oddałoby swój głos.

Reklama

Jaka frekwencja w wyborach

Reklama

74 proc. respondentów zadeklarowało, że poszłoby do urn, w tym 51 proc. "zdecydowanie tak" i 23 proc. "raczej tak". 20 proc. badanych odpowiedziało, że nie wzięłoby udziału w głosowaniu, w tym 9 proc. "raczej nie" i 11 proc. "zdecydowanie nie". 6 proc. ankietowanych nie miało w tej sprawie zdania.

Sondaż Opinia24 przeprowadzono w dniach 1-3 grudnia 2025 roku na reprezentatywnej próbie 1000 dorosłych Polaków techniką CATI i CAWI (metodą wywiadów telefonicznych wspomaganych komputerowo oraz wywiadów internetowych).