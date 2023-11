Mamy konkretne ustawy, nie zauważyłem ich w harmonogramie obrad - zwrócił się z mównicy sejmowej Mateusz Morawiecki. Mówił o wakacjach kredytowych i VAT na żywność.

Wrze w Sejmie. Morawiecki kontra Hołownia

Wreszcie czwarty punkt to emerytury stażowe. Przygotowaliśmy ustawę, to dla milionów Polaków wybór, kiedy pójść na emeryturę - dodał.

Wyborcy zauważyli, że polityka może polegać na dotrzymywaniu słowa, że obietnice są realizowane, a nie, że dwa razy obiecać, to jak dotrzymać. Dziś stoimy przed testem. Panie marszałku czy słowa o wyrzuceniu zamrażarki to tylko pustę słowa? - dopytywał premier. Panie marszałku nie ma na co czekać, proszę realizować swoje zapowiedzi - ocenił. Wysoka izbo, zakasać rękawy! Do roboty - zakończył swoje przemówienie.

"To nie popcorn, ale miód na moje serce"

Na te słowa premiera zareagował Szymon Hołownia. Rzeczywistość płynie bardzo szybko. Możemy czasem nie złapać się na łączach, nie wiemy o krokach, które były podejmowane online, więc pozwolę sobie państwa poinformować, jaki jest stan prac nad projektami, które państwo złożyli - skomentował.

To nie popcorn, ale miód na moje serce o tym, co pan mówił o konieczności ciężkiej pracy w tej izbie, że powinna zajmować się problemami Polek i Polaków. Chciałbym tylko zwrócić uwagę, że izba nie procedowała od 30 sierpnia do 15 listopada - stwierdził marszałek Sejmu.

Szymon Hołownia mówił, że projekt dot. wakacji kredytowych znajduje się w pierwszym czytaniu w komisji finansów. Za to w projekcie 0% VAT na żywność zauważył "pewną niekonsekwencję, ponieważ nie został on uwzględniony w budżecie, który został przedłożony wysokiej izbie". Projekt ten został natychmiast wysłany do konsultacji, ale jest obarczony wadami formalnymi. Zgodnie z analizami, zostaliśmy zobligowani do odesłania go do wnioskodawców z prośbą o uzupełnienie - powiedział.

Nie ma do czynienia w tym Sejmie z żadną zamrażarką, projekty są procedowane, ale wybaczcie państwo, to nie my ustalaliśmy ramy czasowe, jak Sejm obecnej kadencji może procedować - zakończył Hołownia.