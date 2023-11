Marszałek Sejmu Szymon Hołownia spotkał się w środę z premierem Mateuszem Morawieckim; wśród tematów spotkania znalazły się plany Sejmu związane z procesem powoływania Rady Ministrów - poinformowała Kancelaria Sejmu.

Reklama

Marszałek Sejmu informował we wtorek, że zaprosił szefa rządu na spotkanie w sprawie expose.

Ustaliłem, że expose pan premier wygłosi 11 grudnia o godzinie 10:00. Pytałem pana premiera o długość tego expose, bo w historii parlamentaryzmu i demokracji zdarzały się expose wielogodzinne. Pan premier zapewnił mnie, że nie zamierza mówić dłużej niż godzinę Po kilkugodzinnej dyskusji, ok. godz. 15 powinno nastąpić głosowanie nad wotum zaufania dla przedstawionego przez niego rządu. Spodziewam się, że jeszcze tego samego dnia dokonamy w Sejmie wyboru nowego prezesa Rady Ministrów - mówił Hołownia.

Reklama

Rząd Morawieckiego nie uzyskał wotum zaufania. Co wtedy?

Reklama

Hołownia przedstawił na briefingu, jak będzie wyglądał wariant ciągu dalszego obrad 11 grudnia, jeżeli rząd Mateusza Morawieckiego nie uzyska wotum zaufania.

Zwrócił uwagę, że drugi krok nie był jeszcze od 1989 r. procedowany w Sejmie, mówił, że raz został on "przeskoczony" w przypadku rządu Marka Belki.

W związku z tym - zaznaczył marszałek Sejmu - Prezydium Sejmu będzie rozmawiać o formie głosowania w drugim kroku i być może zostaną zaproponowane zmiany, by tę procedurę usprawnić. Zapewnił, że będzie to jeszcze przedmiotem analiz.

Po głosowaniu nad wotum zaufania dla rządu Mateusza Morawieckiego ogłoszę przerwę, w czasie której będę oczekiwał na zgłoszenie kandydatur na premiera w drugim konstytucyjnym kroku (...) Spodziewam się, że 11 grudnia dokonamy wyboru nowego premiera - powiedział. Podkreślił, że spodziewa się, że ogłoszona przez niego przerwa będzie krótka, bo - jak zauważył - "liczba kandydatów na premiera jest dość skończona i nie będzie ich zbyt wielu".

Po południu 11 grudnia czy wczesnym wieczorem możemy przejść już do wyboru nowego premiera, o ile ten poprzedni nie uzyska wotum zaufania – dodał.

Hołownia zaznaczył, że "następna część tej procedury już zależy od decyzji nowego premiera Donalda Tuska, jeżeli nim zostanie, a wszystko na to wskazuje". Jeżeli premier, z którym będę o tym rozmawiał w najbliższych dniach, zechce żeby reszta procedury, dalszy ciąg procedury był zrealizowany tego samego dnia, co oznacza wejście w późne godziny nocne, to oczywiście nie będę miał nic przeciwko temu; to on tu powinien wiedzieć, kiedy chce wygłosić expose i kiedy chce zaprezentować Radę Ministrów – mówił.

Jeżeli będzie taka jego wola, moja też sugestia, ale to już jego decyzja - moja decyzja, ale jego sugestia - możemy rozstać się tego dnia z wybranym premierem, mieć poczucie, że ta zmiana się dokonała, a expose i głosowanie nad składem Rady Ministrów przeżyć dnia następnego, czyli we wtorek, na kolejnym dniu posiedzenia, może od godz. 9 wtedy, by tego nie przeciągać. Po południu moglibyśmy mieć tę procedurę zamkniętą, jeśli taka będzie wola Izby – dodał.

Dwa warianty

Jak podkreślił, "warianty są dwa: jeden jest taki, że i wybór premiera, i expose premiera z przedstawieniem składu Rady Ministrów i głosowanie robimy jednego dnia i wchodzimy pewnie późno w nocy czy późne godziny wieczorne 11 (grudnia)", albo, w drugim wariancie - "wotum zaufania dla rządu premiera Morawieckiego, a jeśli go nie uzyskuje - wotum zaufania dla premiera Donalda Tuska". A wiedząc już, że jest premier, on następnego dnia spokojnie przychodzi do Sejmu, wygłasza expose i przedstawia Radę Ministrów, dyskutujemy i głosujemy. Tak prawdopodobnie będą wyglądały te dwa dni - zaznaczył.

Morawiecki o spotkaniu z Hołownią

Rozmawialiśmy o tym, kiedy będzie moje expose, kiedy będzie przedstawiony cały program naszego rządu na kolejne 4 lata - powiedział szef rządu podczas konferencji prasowej w Sejmie.

Powiedziałem, że chciałbym, aby było to 11 grudnia, pan marszałek Sejmu się z tym zgodził, wyznaczyliśmy godzinę, a więc tutaj też ten harmonogram jest też bardzo dobrze znany i to też zostało ustalone. Dopytywany przez dziennikarzy o godzinę expose, premier przekazał, że odbędzie się ono o godzinie 10.

Wcześniej Morawiecki zwracał się do Hołowni o spotkanie w celu omówienia trzech spraw, którymi - jego zdaniem - niezwłocznie powinni zająć się posłowie, a więc: przedłużenie 0 proc. VAT na żywność, przedłużenie wakacji kredytowych i zamrożenie cen energii.

Powołanie Morawieckiego na Prezesa Rady Ministrów

W poniedziałek prezydent Andrzej Duda powołał Mateusza Morawieckiego na Prezesa Rady Ministrów; powołał także nowy rząd premiera Morawieckiego.

We wtorek rzecznik rządu Piotr Müller na antenie Polsat News mówił, że expose premiera Mateusza Morawieckiego przedstawione zostanie najpewniej 11 grudnia.