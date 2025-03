Minister rolnictwa Czesław Siekierski zapewnił, że na terenie Polski nie stwierdzono do tej pory żadnego ogniska pryszczycy. Zastrzegł jednak, że "stan zagrożenia jest większy niż kiedykolwiek". Zaapelował do rolników, by nie korzystali z "okazji", bo wszystkie mocno zaniżane ceny atrakcyjnych towarów i zwierząt są w tym czasie wielkim ryzykiem.

Pryszczyca przy granicy z Polską. Czesław Siekierski ostrzega rolników

Pryszczyca na Słowacji. Wprowadzono stan nadzwyczajny

Pryszczyca - co to za choroba? Czy jest groźna dla człowieka? Pryszczyca przy granicy z Polską. Czesław Siekierski ostrzega rolników Siekierski we wpisie na platformie X zapewnił, że "pryszczycy w Polsce nie ma, ale stan zagrożenia większy niż kiedykolwiek". Przypomniał, że z powodu pryszczycy na Słowacji wprowadzono stan nadzwyczajny, a na Węgrzech odkryto nowe przypadki. Reklama "Apeluję też do rolników - nie korzystacie z tzw. 'okazji cenowych'. Wszystkie mocno zaniżane ceny atrakcyjnych produktów, towarów i zwierząt są w tym czasie wielkim ryzykiem" - ostrzegł szef MRiRW. Dodał, że wirus pryszczycy przenosi się na duże odległości, może być transportowany także w świeżym mięsie, podrobach, mięsie mielonym, osłonkach i produktach mięsnych pozyskanych ze zwierząt parzystokopytnych utrzymywanych, ale też dzikich mleku surowym i produktach mlecznych pozyskanych od zwierząt parzystokopytnych - oborniku, słomie i sianie. "Sytuacja jest dynamiczna i wymaga nadzwyczajnego zaangażowania nas wszystkich" - podkreślił minister. Minister zaznaczył, że blokada granic ze Słowacją obowiązuje do momentu przyjęcia przez Komisję Europejską decyzji wykonawczej w tym obszarze. "Prowadzimy intensywne kontrole we współpracy z Policją, Strażą Graniczną, Krajową Administracją Skarbową i Inspekcją Transportu Drogowego. Realizacja działań dotyczy głównych przejść towarowych na granicach ze Słowacją oraz Czechami" - dodał. Jak podkreślił, w trybie 24-godzinnym działa Zakład Pryszczycy w Zduńskiej Woli, który wykonuje ponad 1000 badań laboratoryjnych tygodniowo. Reklama Dodał, że intensyfikacja prewencji musi objąć szerszą współpracę na poziomie kilku dodatkowych ministerstw. Zapowiedział, że będzie o to zabiegał po niedzielnej odprawie służb, którą ma przeprowadzić z wojewodą małopolskim Krzysztofem Janem Klęczarem na przejściu granicznym ze Słowacją w Chyżnem. Pryszczyca na Słowacji. Wprowadzono stan nadzwyczajny W środę polska Inspekcja Weterynaryjna poinformowała, że tego dnia zostało potwierdzone drugie ognisko pryszczycy na Węgrzech. Choroba wystąpiła w gospodarstwie bydła mlecznego utrzymującego około 3000 sztuk zwierząt, zlokalizowanym w gminie Level w powiecie Guor-Moson-Sopron w pobliżu styku granic austriackiej, czeskiej i słowackiej. Dzień wcześniej o wystąpieniu czwartego ogniska pryszczycy informowała Słowacja. Tam pryszczyca została potwierdzona w gospodarstwie utrzymującym 279 sztuk bydła, nieopodal trzeciego ogniska pryszczycy w Słowacji. W związku z pryszczycą słowacki rząd wprowadził we wtorek stan nadzwyczajny w całym kraju. 21 marca minister rolnictwa podpisał rozporządzenie i zadecydował o zamknięciu terytorium Polski na przywóz wybranych towarów ze Słowacji w związku ogniskami pryszczycy w tym kraju. Rozporządzenie ma obowiązywać do momentu przyjęcia odpowiednich rozwiązań przez Komisję Europejską. Ministerstwo poinformowało, że Inspekcja Weterynaryjna wraz z policją, Krajową Administracją Skarbową i Inspekcją Transportu Drogowego prowadzi na przejściach granicznych kontrole transportów zwierząt i produktów. Pryszczyca - co to za choroba? Czy jest groźna dla człowieka? Pryszczyca jest wysoce zaraźliwą i niebezpieczną dla zwierząt chorobą wirusową. W przypadku wybuchu choroby wszystkie zwierzęta w gospodarstwach muszą zostać wybite. Choroba atakuje też zwierzęta żyjące dziko. Ostatni raz choroba pojawiła się w Czechosłowacji w 1975 r. (w Polsce, która jest uznawana za kraj wolny od pryszczycy, w 1971 r.). Pryszczyca nie jest groźna dla człowieka. Ludzie mogą zarazić się nią w wyniku bezpośredniego kontaktu z chorym zwierzęciem i jego wydzielinami, a także przez spożycie niepasteryzowanych produktów pochodzących od zakażonych zwierząt. Dalszy ciąg materiału pod wideo Powiązane Wykryto ognisko groźnej choroby w Europie. Polska wprowadza kontrole na granicach

Groźna choroba atakuje Polskę. Pierwszy potwierdzony przypadek