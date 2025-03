Potal Lrytas podał, powołując się na źródła, że żołnierze zginęli. Według źródeł TV3.lt doszło do tragicznego wypadku. Władze nie podały dotąd żadnych szczegółów. Litewska armia poinformowała o zaginięciu czterech żołnierzy Stanów Zjednoczonych i jednego pojazdu gąsienicowego podczas ćwiczeń na poligonie w Podbrodziu, przy granicy litewsko-białoruskiej.

Do sprawy odniósł się w środę podczas spotkania z dziennikarzami w Warszawie sekretarz generalny NATO Mark Rutte. Jak powiedział, otrzymał informację o "czterech amerykańskich żołnierzach, którzy zginęli w wyniku incydentu na Litwie". Nie znamy jeszcze szczegółów, ale to okropna informacja - powiedział Rutte, składając jednocześnie wyrazy współczucia bliskim żołnierzy. Dodał, że skierował też stosowną wiadomość do amerykańskiego sekretarza obrony Pete'a Hegsetha.

Oświadczenie Litewskich Sił Zbrojnych

W oficjalnym oświadczeniu Litewskie Siły Zbrojne stwierdziły: "Obecnie zidentyfikowano możliwą lokalizację incydentu i trwa operacja poszukiwawczo-ratunkowa, prowadzona przez Litewskie Siły Zbrojne, z dodatkowymi możliwościami Departamentu Ochrony Przeciwpożarowej i Ratownictwa oraz innych instytucji”. Niepotwierdzone doniesienia sugerują, że zaginieni żołnierze mogli podróżować w pojeździe ewakuacyjnym M88 - jednym z największych opancerzonych pojazdów ewakuacyjnych obecnie używanych przez Siły Zbrojne USA.

Żołnierze uczestniczyli w "zaplanowanym szkoleniu taktycznym"

Według armii USA zaginieni żołnierze pochodzą z 1. Brygady, 3. Dywizji Piechoty. Uczestniczyli w "zaplanowanym szkoleniu taktycznym w momencie incydentu". Generał porucznik Charles Constanza, generał dowodzący V Korpusem, wyraził wdzięczność Litewskim Siłom Zbrojnym i ratownikom za ich szybką akcję podczas operacji poszukiwawczych, stwierdzając: "Chciałbym osobiście podziękować Litewskim Siłom Zbrojnym i ratownikom, którzy szybko przyszli nam z pomocą podczas naszych operacji poszukiwawczych” i dodając: "To właśnie tego rodzaju praca zespołowa i wsparcie są przykładem znaczenia naszego partnerstwa i naszego człowieczeństwa, niezależnie od tego, jakie flagi nosimy na ramionach”.