Wojna z Rosją. Jak zbroi się Europa?

Komisja Europejska opracowała plan Re-Armed Europe, według którego państwa UE przeznaczą w najbliższych latach 800 mld euro na zbrojenia. 150 mld euro w ramach programu SAFE zostanie desygnowanych przez Europejski Bank Inwestycyjny na pożyczki dla państw członkowskich na konkretne projekty zbrojeniowe. Komisja chce, aby 60 proc. inwestycji z tej puli było przeznaczanych na technologie pochodzące z krajów UE.

Czy Rosja zaatakuje Polskę i państwa NATO?

To pytanie, które zadają sobie setki milionów Europejczyków. Czy Federacja Rosyjska planuje atak na inne kraje Starego Kontynentu, gdy zawarty zostanie pokój na Ukrainie? Zadaliśmy je ekspertowi.

Zdaniem generała Leona Komorowskiego obecnie nie ma takiego ryzyka. Nie znaczy to jednak, że nie pojawi się ono w przyszłości. Według wojskowego nie można wykluczyć, że Rosja będzie próbować połączyć obwód królewiecki z resztą swojego terytorium (zaliczając do niego zwasalizowaną Białoruś).

- Nastąpi to, gdy państwa europejskie i Stany Zjednoczone znajdą się na kursie kolizyjnym, jeśli chodzi o strategię wobec Ukrainy, czyli kiedy dojdzie do rozłamu w NATO. Najbliższy czas będzie swoistym testem spójności Sojuszu Północnoatlantyckiego. Jeśli dojdzie do rozjechania strategii, Amerykanie mogą nie podjąć działań, w sytuacji gdy Rosja zaatakuje np. państwa bałtyckie. Rosja, wiedząc o tym, że NATO się rozkleja, może poczuć się ośmielona- powiedział Leon Komornicki w Jest Temat Dziennik.pl.

Czy USA są gotowe na wojnę z Rosją?

Generał Komornicki wskazał, że USA zużyły sporą część swoje arsenału w związku z konfliktami na Ukrainie i na Bliskim Wschodzie, wspierając tam swoich sojuszników, co zmusza mocarstwo do przeformułowania priorytetów. - Stany Zjednoczone nie są gotowe na wojnę z Rosją. Nie są zainteresowane tym konfliktem, bo mają zupełnie inne problemy, jak Pacyfik czy Bliski Wschód. Chcą doprowadzić do pokoju na Ukrainie, by odbudować swoje zasoby, odbudować swoją zdolność bojową - powiedział gen. Leon Komornicki w rozmowie z Dziennik.pl.

Wojna z Rosją. Kiedy Europa będzie gotowa?

- W mojej ocenie to, co zamierza zrobić Europa, ta niejasno zdefiniowana strategia, potrzebuje czasu. W mojej ocenie potrzeba na to 10 lat - powiedział gen. Leon Komornicki. Ostatnio nawet w niemieckich mediach ukazał się artykuł, w którym po raz kolejny zaniepokojono się przesmykiem suwalskim, określając go "newralgicznym" punktem NATO. Przypomniano także o planowanych na wrzesień przez Rosję i Białoruś manewrach Zapad. Przed atakiem na Ukrainę również przeprowadzono podobne manewry.

Kwestię przesmyku suwalskiego tłumaczył również gen. Waldemar Skrzypczak. Jednak jego zdaniem "w informacjach o gromadzeniu wojsk rosyjskich przy przesmyku suwalskim jest więcej wojny informacyjnej i psychologicznej niż faktycznego zagrożenia".