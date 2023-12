Zaopatrzcie się w popcorn, będzie się działo - zapowiadał marszałek Hołownia. Po pierwsze, polityka to nie show, a służba Polsce i Polakom. Po drugie, dni mijają, a tu nic się nie dzieje w najważniejszych dla Polaków sprawach. Zero konkretnych pomysłów i odrzucanie gotowych rozwiązań tylko dlatego, że przygotował je nasz rząd - ocenił premier w nagraniu zamieszczonym w niedzielę w mediach społecznościowych.

Morawiecki wskazuje na rządowe projekty ustaw

Morawiecki wskazał na rządowe projekty ustaw dotyczące przedłużenia "0" proc. VAT na żywność, przedłużenia wakacji kredytowych i zamrożenia cen energii. Podkreślił, że regulacje te są potrzebne, by Polacy żyli godnie. Te ustawy powinny być przyjęte przez Sejm, ale zamiast realnej pracy mamy popcorn, show i igrzyska. Czy o to chodzi w polityce? - zapytał szef rządu.

To nie pierwsze starcie Morawieckiego z Hołownią

Podczas obrad doszło do wymiany zdań między premierem o marszałkiem Sejmu. Mateusz Morawiecki powiedział, że projekty ustaw, które zostały przygotowane w poprzedniej kadencji, czekają na przeprocedowanie. Pan marszałek na zasadzie żarcików powiedział, żeby Polacy kupili sobie popcorn. Ja bym sobie życzył, żeby ta izba ciężko pracowała nad poważnymi tematami - dodał. Mamy konkretne ustawy, nie zauważyłem ich w harmonogramie obrad - zwrócił się z mównicy sejmowej Mateusz Morawiecki. Mówił o wakacjach kredytowych i VAT na żywność.

Rzeczywistość płynie bardzo szybko. Możemy czasem nie złapać się na łączach, nie wiemy o krokach, które były podejmowane online, więc pozwolę sobie państwa poinformować, jaki jest stan prac nad projektami, które państwo złożyli - skomentował to Szyman Hołownia

To nie popcorn, ale miód na moje serce o tym, co pan mówił o konieczności ciężkiej pracy w tej izbie, że powinna zajmować się problemami Polek i Polaków. Chciałbym tylko zwrócić uwagę, że izba nie procedowała od 30 sierpnia do 15 listopada - stwierdził marszałek Sejmu.