Chronotyp a ryzyko depresji. "Sowy" bardziej narażone

Osoby, które późno chodzą spać, czyli tzw. "sowy", są bardziej narażone na depresję - stwierdzili naukowcy z University of Surrey. Przeprowadzono badania na 500 studentach uczelni, których poproszono o wypełnienie kwestionariusza ankietowego. Pytano w nim m.in. o schematy snu, spożywanie alkoholu oraz umiejętność radzenia sobie z trudnymi przeżyciami z przeszłości.

Wyniki badania pokazały związek między chronotypem wieczornym, powszechnie znanym jako "sowa", a depresją. Wskazano trzy czynniki, które mają wpływ na rozwój depresji:

spożywanie alkoholu,

jakość snu,

poziom uważności.

Zaobserwowano związek wszystkich trzech czynników z potencjalnym ryzykiem rozwoju depresji. Od dawna przypuszczano, że osoby o chronotypie wieczornym mogą być bardziej narażone. Wyniki badań naukowców z University of Surrey to potwierdzają.

Objawy depresji. Jak rozpoznać chorobę?

Depresja to zaburzenie zdrowia psychicznego, zaliczane do zaburzeń nastroju. Jest obecnie najczęstszym zaburzeniem psychicznym. Należy do chorób cywilizacyjnych. Eksperci Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) szacują, że cierpi na nią około 280 mln (3,8 proc.) osób na świecie. Na depresję częściej chorują kobiety niż mężczyźni.

Objawy depresji:

obniżony nastrój (apatia, poczucie smutku, rozdrażnienia, pustki),

anhedonia (niemożność cieszenia się sprawami, które dawniej przynosiły przyjemność),

negatywna ocena samego siebie,

brak wiary w możliwość poprawy sytuacji,

spowolnienie aktywności ruchowej i intelektualnej,

zakłócenie rytmów biologicznych (apetytu, snu, libido),

myśli o śmierci.

Rozpoznania depresji może dokonać wyłącznie specjalista, który zadecyduje o sposobie leczenia. Nieleczona depresja może się nasilać.