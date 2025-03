Minister Adam Szłapka brał udział w posiedzeniu Parlamentu Europejskiego jako sprawujący prezydencję w UE Polski. W trakcie debaty o sytuacji Palestyńczyków w Stefie Gazy kamery pokazały, jak polski minister jest rozbawiony: śmieje się i żartuje. Na takie zachowanie Szłapki zwrócił uwagę przemawiąjący w tym czasie europoseł z Belgii Marco Botenga z Robotniczej Partii Belgii.

"Śmieje się pan, gdy rozmawiamy o śmierci"

– Pierwszym, o co chcę prosić, to o to, by zaprzestać śmiechów.Śmieje się pan, gdy rozmawiamy o śmierci, nawet nie wiem ilu, Palestyńczyków. O ludziach, którzy są głodni, a wy się śmiejecie, opowiadacie żarty. To nie jest śmieszne! Palestyńczycy są ludźmi. Powinien się pan wstydzić! Tak wygląda Unia Europejska – powiedział europoseł zwracając się do Szłapki.

Reklama

Izrael blokuje całą pomoc humanitarną, dostawy żywności, a nawet blokuje elektryczność. A bez elektryczności nie da się odsalać wody. Nie ma wody pitnej dla ludzi, rodzin, dzieci, a pan się śmieje! Jak to jest możliwe, panie ministrze? – mówił Marco Botenga.

Reklama

Media o incydencie z udziałem polskiego ministra

Incydent z udziałem polskiego ministra media zauważyły też media. Napisała o nim m.in. Al Jazeera. "Śmiech polskiego ministra Adama Szłapki spotkał się z potępieniem ze strony belgijskiego parlamentarzysty Marca Boatengi podczas debaty na temat sytuacji humanitarnej w Strefie Gazy w Parlamencie Europejskim" – czytamy na platformie X.

Sytuacja w Strefie Gazy

Amerykański wysłannik na Bliski Wschód Steve Witkoff przedstawił Izraelowi i Hamasowi nową propozycję przedłużenia rozejmu w wojnie w Strefie Gazy - poinformował w czwartek portal Axios. Plan przewiduje kilka tygodni dodatkowego rozejmu za uwolnienie pięciu izraelskich zakładników.

Propozycja Witkoffa została przedstawiona w środę w Katarze, gdzie prowadzono pośrednie rozmowy między Izraelem a Hamasem. Rozejm trwa od 19 stycznia, ale strony nie mogą dojść do porozumienia w sprawie jego przedłużenia. Witkoff zaproponował przedłużenie rozejmu na czas muzułmańskiego ramadanu, który potrwa do końca marca, i żydowskiego święta Pesach, które kończy się 20 kwietnia - napisał Axios za czterema źródłami.

Szukasz ważnych i wiarygodnych informacji? Zaprenumeruj Dziennik Gazetę Prawną