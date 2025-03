Programy wojskowe – na czym polegają?

"Trenuj z wojskiem" to 8-godzinne, sobotnie szkolenie dostępne dla każdego. Obejmuje naukę obsługi broni, podstaw walki wręcz, zasad przetrwania, pierwszej pomocy i reagowania w sytuacjach kryzysowych. Piąta edycja rusza w tym roku.

Reklama

"Wakacje z wojskiem" to letni program dla osób, które chcą przejść intensywne szkolenie wojskowe. Wzięło w nim udział już 11 tys. osób - podaje RMF FM.

"Samoobrona kobiet – zaufaj wojsku" jest skierowane do kobiet zainteresowanych technikami samoobrony i bezpieczeństwem. Uczestniczyło w nim już 6,5 tys. osób.

Łącznie, według najnowszych danych, najwięcej osób – 25 tys. – skorzystało z programu "Trenuj z wojskiem".

Dobrowolna zasadnicza służba wojskowa

Premier Donald Tusk przypomniał, że osoby biorące udział w dobrowolnym zasadniczym szkoleniu wojskowym otrzymują 6 tys. zł wynagrodzenia. Podstawowe szkolenie trwa miesiąc i jest wstępem do służby w wojskach operacyjnych. Po ukończeniu można kontynuować naukę w 11-miesięcznym kursie specjalistycznym. Kolejnym krokiem może być służba zawodowa. Obecnie rocznie w programie bierze udział około 35 tys. osób - podaje RMF FM. Rząd planuje, by do 2026 roku każdy chętny miał możliwość udziału w szkoleniu.

Jak się zapisać na szkolenie wojskowe?

Udział w programach jest otwarty dla każdego obywatela Polski w wieku 15-65 lat. Wystarczy podać imię, nazwisko, wiek i kontakt. Informacje o dostępnych szkoleniach można znaleźć na stronie Ministerstwa Obrony Narodowej.