W obliczu zmieniającej się sytuacji geopolitycznej i rosnących wyzwań dla bezpieczeństwa narodowego rząd planuje uruchomić powszechne szkolenia wojskowe dla obywateli. To nie tylko powrót do idei przysposobienia obronnego, ale również szansa na zdobycie praktycznych umiejętności, które mogą przydać się zarówno w sytuacjach kryzysowych, jak i w codziennym życiu. Program obejmie nie tylko szkolenia wojskowe, ale także kursy specjalistyczne, które mogą otworzyć nowe możliwości zawodowe.

Jak będą wyglądać powszechne szkolenia wojskowe?

Szkolenia mają być dostępne dla szerokiego grona obywateli, niezależnie od wieku czy płci. Programy będą zróżnicowane pod względem intensywności i czasu trwania, aby dostosować się do potrzeb i możliwości uczestników. Oprócz podstawowego przeszkolenia wojskowego, uczestnicy będą mieli okazję zdobyć specjalistyczne kwalifikacje.

Jak wspomniał Paweł „Naval” Mateńczuk, pełnomocnik ministra obrony narodowej, na antenie Polsat News, nauka obejmie również obsługę dronów. Wcześniej jako przykład benefitów mających przyciągnąć przyszłych rezerwistów, premier podał możliwość zrobienia kursu prawa jazdy na samochody ciężarowe. Zarys powszechnych szkoleń wojskowych ma zostać przedstawiony do końca marca 2025 roku.

Powszechne szkolenie wojskowe – ile będzie trwało?

Czas trwania powszechnych szkoleń wojskowych będzie zróżnicowany w zależności od wybranego programu. Jak wynika z informacji przekazanych przez TVN24, do wyboru mają być szkolenia:

jednodniowe,

trzydniowe,

miesięczne.

Powszechne szkolenia wojskowe – dla kogo?

Programy są skierowane do wszystkich obywateli, którzy ukończyli 18 lat i są zainteresowani podniesieniem swoich kompetencji obronnych. Nie ma górnej granicy wieku, co oznacza, że zarówno młodzi dorośli, jak i seniorzy mogą wziąć udział w szkoleniach. Ponadto, planowane jest włączenie młodzieży (np. harcerzy) do programów edukacyjnych związanych z obronnością, aby budować świadomość i umiejętności od najmłodszych lat.

Kiedy ruszą powszechne szkolenia wojskowe?

Premier Donald Tusk zapowiedział, że celem rządu jest, aby najpóźniej w 2026 roku każdy zainteresowany mógł uczestniczyć w szkoleniu wojskowym. Plan zakłada, że do 2027 roku liczba przeszkolonych osób osiągnie 100 tysięcy rocznie. Szczegółowy harmonogram wdrażania programu zostanie przedstawiony w najbliższych miesiącach.

Jakie wynagrodzenie za udział w powszechnym szkoleniu wojskowym?

Wiceszef MON Cezary Tomczyk zapowiedział, że rząd chce nie tylko szkolić obywateli, ale również skutecznie zachęcać ich do udziału w programie. Jednym ze sposobów ma być wprowadzenie dodatkowych korzyści dla uczestników powszechnego szkolenia wojskowego – w grę wchodzi m.in. wypłata wynagrodzenia za czas szkolenia lub przyznanie dodatkowych dni wolnych w pracy. O możliwościach wprowadzenia takich benefitów mówił również premier Donald Tusk podczas posiedzenia rządu. Zwrócił uwagę, że przeszkoleni mogliby zyskać także konkretne kwalifikacje zawodowe – na przykład prawo jazdy kategorii C. Jak podkreślił, takie umiejętności będą cenne nie tylko w razie konfliktu zbrojnego, ale również przydadzą się w życiu codziennym i zawodowym.

Warto dodać, że już teraz za dobrowolną zasadniczą służbę wojskową przysługuje miesięczne wynagrodzenie w wysokości 6000 zł brutto (w przypadku osób do 26 roku życia jest to 6000 zł netto).

Jak zapisać się na powszechne szkolenie wojskowe?

Specjalna platforma do zapisów na szkolenie w ramach powszechnych szkoleń wojskowych ma zostać uruchomiona za kilka tygodni. Jak podaje TVN24, po zalogowaniu się za pomocą Profilu Zaufanego uczestnik będzie mógł wybrać preferowany czas trwania szkolenia – jednodniowe, trzydniowe lub miesięczne. Następnie system pokaże dostępne jednostki wojskowe na mapie wraz z informacją o dostępnych rodzajach szkoleń. W ostatnim kroku użytkownik otrzyma szczegóły dotyczące miejsca i terminu stawienia się oraz listę rzeczy, które należy zabrać ze sobą na szkolenie.