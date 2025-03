Podczas konferencji prasowej Władimir Putin wygłosił ważne oświadczenie. Odniósł się do 30-dniowego rozejmu zaproponowanego przez USA. W trakcie konferencji, będącej wynikiem rosyjsko-białoruskich rozmów, Putin odniósł się również do kwestii gotowości Ukrainy do zakończenia wojny. Zwrócił uwagę, że w rozmowach istotną rolę odegrali Amerykanie. Podziękował prezydentowi Stanów Zjednoczonych za zaangażowanie w rozwiązanie konfliktu na Ukrainie.

Putin zabrał głos

Chciałbym podziękować prezydentowi Stanów Zjednoczonych za poświęcenie tak dużej uwagi uregulowaniu konfliktu w Ukrainie - mówił Putin.

Reklama

Reklama

Prezydent Rosji zaznaczył, że zgadzają się z propozycjami zawieszenia broni, jednak ich stanowisko opiera się na założeniu, że zawieszenie to doprowadzi do długoterminowego pokoju.

"Zgadzamy się"

Po drugie, zgadzamy się z propozycjami zawieszenia broni, ale nasze stanowisko opiera się na założeniu, że zawieszenie broni doprowadzi do długoterminowego pokoju, czegoś, co usunie pierwotne przyczyny kryzysu - ocenił.

Odnosząc się do spotkania Amerykanów i Ukraińców w Arabii Saudyjskiej, stwierdził, że decyzja o zawarciu zawieszenia broni została podjęta przez Ukrainę pod wpływem presji Stanów Zjednoczonych.

Jeśli chodzi o gotowość Ukrainy do zawieszenia broni, odbyło się spotkanie Amerykanów i Ukraińców w Arabii Saudyjskiej i wygląda na to, że decyzja została podjęta przez stronę ukraińską pod presją Ameryki - dodał.