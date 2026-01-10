Gala Mistrzów Sportu 2025 odbyła się w Teatrze Wielkim w Warszawie. Tym razem można ją było oglądać w TVP. Po raz 91. "Przegląd Sportowy" zorganizował plebiscyt, w którym kibice oraz kapituła wybierają najbardziej wybitnych sportowców minionego roku.

Gala Mistrzów Sportu 2025. Kto zajął 1. miejsce?

Tym razem 1. miejsce przypadło w udziale Klaudii Zwolińskiej. 27-letnia zawodniczka z Nowego Sącza przeszła do historii swojej dyscypliny zdobywając w mistrzostwach świata w Penrith medale we wszystkich trzech konkurencjach - złote w slalomowych K1 i C1 oraz brązowy w crossie.

Tego się nie spodziewałam. Jestem w szoku. Jak byłam dzieckiem, to marzyłam o wygranej w tym plebiscycie - mówiła scenie Zwolińska, która 12 miesięcy wcześniej jako wicemistrzyni olimpijska z Paryża zajęła dziewiątą pozycję. Dziękuję za każdy głos, bo to jest straszne wyróżnienie, przecież było tylu wybitnych sportowców - dodała.

Gala Mistrzów Sportu 2025. Kto zajął pozostałe miejsca?

W plebiscycie "Przeglądu Sportowego" kolejne miejsca na podium zajęli triumfatorka Wimbledonu i wiceliderka światowego rankingu tenisistek Iga Świątek, która była najlepsza w 2022 i 2023 roku, oraz siatkarz Wilfredo Leon, który z zespołem z Lublina sięgnął po mistrzostwo kraju i Puchar Challenge, a z drużyną narodową triumfował w Lidze Narodów oraz wywalczył brązowy medal mistrzostw świata.

Na kolejnych miejscach plebiscytu "Przeglądu Sportowego" ogłoszonych podczas Gali Mistrzów Sportu 2025 znaleźli się:

4. miejsce - mistrz świata w jeździe na żużlu Bartosz Zmarzlik

5. miejsce - kierowca wyścigowy Robert Kubica

6. miejsce - wicemistrzyni świata w skoku wzwyż Maria Żodzik

7. miejsce - piłkarz reprezentacji Polski i Barcelony Robert Lewandowski

8. miejsce - Mateusz Ponitka, kapitan reprezentacji koszykarzy, ósmej drużyny mistrzostw Europy

9. miejsce - mistrzyni i rekordzistka świata we wspinaczce sportowej na czas Aleksandra Mirosław

10. miejsce - mistrz Europy w rajdach samochodowych Mikołaj Marczyk.

Gala Mistrzów Sportu 2025. Wyróżnienia

Podczas Gali Mistrzów Sportu 2025 przyznano też kilka innych wyróżnień. Trenerem Roku został Tomasz Dylak, szkoleniowiec kadry pięściarek, którego podopieczne w 2025 roku wywalczyły m.in. trzy medale mistrzostw świata. Drużyną Roku uznano reprezentację siatkarzy, która z mistrzostw świata z Filipin wróciła z brązowym medalem, a wcześniej triumfowała w Lidze Narodów.

Statuetki Czempiona Stulecia - z okazji setnej rocznicy pierwszej edycji plebiscytu "PS" - trafiły do byłej biegaczki narciarskiej Justyny Kowalczyk, która najczęściej, bo pięciokrotnie, zwyciężyła w tym zestawieniu, oraz piłkarza Roberta Lewandowskiego, trzykrotnego triumfatora, który aż 14-krotnie plasował się w czołowej dziesiątce.

Dopóki biegam szybciej niż większość z was na sali, to nie zamierzam kończyć kariery - przyznał z uśmiechem zawodnik Barcelony, który połączył się z uczestnikami uroczystości zdalnie, gdyż przebywa z zespołem w Arabii Saudyjskiej, gdzie w niedzielę zagra z Realem Madryt w finale Superpucharu Hiszpanii.

Z kolei Superczempion za całokształt osiągnięć trafił do tenisistki stołowej Natalii Partyki, sześciokrotnej mistrzyni paralimpijskiej i czterokrotnej uczestniczki igrzysk. Przez wiele lat miałam wielki przywilej łączyć te oba światy, choć sport jest tak naprawdę jeden - powiedziała na scenie.

Wydarzeniem Roku kapituła uznała Wielką Warszawską, tradycyjnie punkt kulminacyjny sezonu wyścigów konnych na stołecznym torze Służewiec. Wyczyn Roku miał miejsce 22 września, kiedy to Andrzej Bargiel najpierw zdobył Mount Everest, a następnie z najwyższej góry świata zjechał na nartach do bazy bez wspomagania tlenem z butli.

