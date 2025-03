Trump o rozmowach z Rosją

W tym momencie mamy ludzi rozmawiających w Rosji (...) dostajemy sygnał, że sprawy idą w porządku - ocenił Trump rozmowy swojego wysłannika Steve'a Witkoffa w Moskwie. Zdaniem Trumpa rozmowy są "bardzo poważne".

Reklama

"Mam nadzieję, że Rosja postąpi słusznie"

Prezydent dodał przy tym, że USA "wiedzą, gdzie stoją z Ukrainą" i wyraził nadzieję, że Rosja "zrobi słuszną rzecz" w sprawie propozycji zawieszenia broni.

Rozmawialiśmy o zawieszeniu broni z Rosją i nie działaliśmy w ciemno, bo rozmawialiśmy z Ukrainą o ziemi i sposobie jej wykorzystania, które kawałki ziemi zostaną zachowane lub utracone, a także o wszystkich innych elementach ostatecznego porozumienia - powiedział Trump. Dodał, że wśród tych elementów są m.in. kwestia kontroli Zaporoskiej Elektrowni Atomowej oraz członkostwo Ukrainy w NATO, choć dodał, że w tym ostatnim przypadku "wszyscy wiedzą, jaka jest odpowiedź".

"Bardzo rozczarowujący moment"

Zaznaczył, że pierwszą fazą jest jednak wprowadzenie zawieszenia broni.

Omówiono już wiele szczegółów ostatecznego porozumienia. Teraz zobaczymy, czy tak się stanie, czy nie. Rosja tam jest i jeśli jej nie będzie, będzie to bardzo rozczarowujący moment dla świata - dodał

Reklama

Putin zabrał głos w sprawie zawieszenia broni

Władimir Putin pierwszy raz odniósł się do propozycji zawieszenia broni, podkreślając, że warunkiem jest osiągnięcie długoterminowego pokoju.

Podczas konferencji prasowej Władimir Putin wygłosił ważne oświadczenie. Odniósł się do 30-dniowego rozejmu zaproponowanego przez USA. W trakcie konferencji, będącej wynikiem rosyjsko-białoruskich rozmów, Putin odniósł się również do kwestii gotowości Ukrainy do zakończenia wojny. Zwrócił uwagę, że w rozmowach istotną rolę odegrali Amerykanie. Podziękował prezydentowi Stanów Zjednoczonych Donaldowi Trumpowi za zaangażowanie w rozwiązanie konfliktu na Ukrainie.

Chciałbym podziękować prezydentowi Stanów Zjednoczonych za poświęcenie tak dużej uwagi uregulowaniu konfliktu w Ukrainie - mówił Putin.

Prezydent Rosji zaznaczył, że zgadzają się z propozycjami zawieszenia broni, jednak ich stanowisko opiera się na założeniu, że zawieszenie to doprowadzi do długoterminowego pokoju.

"Zgadzamy się"

Po drugie, zgadzamy się z propozycjami zawieszenia broni, ale nasze stanowisko opiera się na założeniu, że zawieszenie broni doprowadzi do długoterminowego pokoju, czegoś, co usunie pierwotne przyczyny kryzysu - ocenił.

Odnosząc się do spotkania Amerykanów i Ukraińców w Arabii Saudyjskiej, stwierdził, że decyzja o zawarciu zawieszenia broni została podjęta przez Ukrainę pod wpływem presji Stanów Zjednoczonych.

Jeśli chodzi o gotowość Ukrainy do zawieszenia broni, odbyło się spotkanie Amerykanów i Ukraińców w Arabii Saudyjskiej i wygląda na to, że decyzja została podjęta przez stronę ukraińską pod presją Ameryki - dodał