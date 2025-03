Rzeczniczka prasowa Portu Lotniczego im. Lecha Wałęsy Agnieszka Michajłow poinformowała PAP w poniedziałek, że aktualna sytuacja dotycząca odwołanych przylotów i odlotów do Niemiec jest na stronie internetowej lotniska.

Do godz. 7 rano odwołano odloty do Monachium i Frankfurtu. Nie odbędą się też loty o godz. 13.20 i 14.20 do tych samych miast.

Chaos na lotniskach. Strajk w Niemczech paraliżuje loty z Gdańska

Odwołano też przyloty: z Hamburga o godz. 9.05; z Monachium o godz. 12.40 i 22.25 oraz z Frankfurtu o godz. 13.45 i 23.30.

Związek zawodowy Verdi ogłosił, że w poniedziałek odbędą się strajki na wielu niemieckich lotniskach, m.in. we Frankfurcie nad Menem i Berlinie. Według wstępnych szacunków w Niemczech prawdopodobnie odwołanych zostanie ponad 3400 lotów.

Z powodu strajku ostrzegawczego już w niedzielę odwołano wszystkie loty na lotnisku w Hamburgu na północy Niemiec.

Poniedziałkowy strajk dotyczy lotnisk w: Monachium, Stuttgarcie, Frankfurcie, Kolonii/Bonn, Duesseldorfie, Dortmundzie, Hanowerze, Bremie, Hamburgu, Berlinie-Brandenburgii i Lipsku-Halle.

Odwołane loty z Wrocławia

Z powodu strajku na niemieckich lotniska w poniedziałek zostało odwołanych sześć lotów z Wrocławia do Frankfurtu i Monachium – wynika z informacji podanych przez Port Lotniczy Wrocław.

Odwołano m.in. lot do Monachium o godzinie 6.00 i do Frankfurtu o 6.30. Z Wrocławia nie wyleci też samolot do Frankfurtu o godz. 10.25 oraz do Monachium o 13.05. Nie odbędzie się również lot do stolicy Bawarii o godz. 17.20.

Katowice. Odwołane loty do Niemiec

Poniedziałkowe loty pomiędzy Lotniskiem Katowice i lotniskami w Niemczech zostały odwołane lub przekierowane. Powodem jest strajk w niemieckiej branży lotniczej.

Lotnisko Katowice poinformowało, że loty linii Air Dolomiti dla Lufthansy z i do Frankfurtu zostały odwołane. Loty linii Wizz Air z i do Dortmundu przekierowano do Paderborn. Natomiast linia Ryanair odwołała poranne loty z i do Dortmundu, a późniejsze przekierowała do Munster/Osnabruck. To w sumie 12 lotów.

"W poniedziałek na największych niemieckich lotniskach odbędzie się strajk pracowników sektora publicznego oraz firm handlingowych" - wskazało Lotnisko Katowice w komunikacie. Firmy handlingowe świadczą usługi naziemne dla linii lotniczych.

LOT odwołuje poniedziałkowe loty do Berlina, Monachium i Frankfurtu

Polskie Linie Lotnicze LOT poinformowały, że w związku ze strajkiem związków zawodowych na niemieckich lotniskach w Berlinie, Monachium i Frankfurcie, odwołuje dziesięć poniedziałkowych lotów do tych miast z Warszawy.

Chodzi o loty o numerach: LO387 z Warszawy do Berlina, LO388 z Berlina do Warszawy, LO389 Warszawa-Berlin, LO390 Berlin-Warszawa, LO351 Warszawa-Monachium, LO352 Monachium-Warszawa, LO353 Warszawa-Monachium, LO354 Monachium-Warszawa, LO381 Warszawa-Frankfurt i LO382 Frankfurtu-Warszawa.

"Z pasażerami dotkniętych rejsów skontaktuje się nasze Call Center celem zmiany rezerwacji" - zapowiedział na platformie X rzecznik LOT Krzysztof Moczulski.

Związek zawodowy Verdi wezwał pracowników wielu niemieckich lotnisk do przeprowadzenia w poniedziałek całodniowego strajku ostrzegawczego. Ma on dotyczyć lotnisk w Monachium, Stuttgarcie, Frankfurcie, Kolonii/Bonn, Duesseldorfie, Dortmundzie, Hanowerze, Bremie, Hamburgu, Berlinie-Brandenburgii i Lipsku-Halle - powiadomiła agencja dpa. Pasażerowie muszą być przygotowani na odwołania i opóźnienia lotów.

Jak poinformowała rzeczniczka lotniska w Hamburgu, cytowana przez agencję dpa, z powodu strajku ostrzegawczego odwołano w niedzielę wszystkie loty do tego portu. "Lotnisko zostało zamknięte ze skutkiem natychmiastowym" - zaznaczyła przedstawicielka lotniska. Na niedzielę zaplanowano 144 przyloty i 139 wylotów. Przed ogłoszeniem zamknięcia lotniska wykonano nad ranem jedynie 10 lotów, pozostałe zostały odwołane - wyjaśniła agencja dpa.