Od spektakularnego debiutu Julii Rockiej z albumem "Blaza" minęło nieco ponad 2 lata, w trakcie których artystka pracowała nad nowym, przełomowym brzmieniowo i tekstowo albumem "Gorset". Płyta właśnie ukazała się na rynku.

Wydawnictwo zawiera 14 utworów, a tytułowy gorset jest metaforą mimowolnego wpasowywania się w sztywne ramy, oczekiwania i role społeczne, które wymusza na nas świat i społeczeństwo, ale często i my sami. To niejednoznaczny symbol, który z jednej strony kojarzy się z kobiecością i sensualizmem, a z drugiej strony z opresją czy zniewoleniem.

Na trackliście znalazły się świetnie przyjęte single – tytułowy "Gorset", "Myślę o Tobie przed snem" oraz "I że czuje się sam", nagrany w duecie z Michałem Szczygłem. Julia Rocka uznana została obok Igi Świątek i Maty za "Najcenniejszą Gwiazdę Młodego Pokolenia".

To jest bardzo duże wyróżnienie. Jestem wdzięczna, że zostałam dostrzeżona. Dla mnie personalnie te rankingi, wartościowane osób funkcjonujących w sztuce jest niemierzalne, nie jest to dla mnie istotny punkt odniesienia - mówi w Kawce z....

Julia Rocka pochodzi z rodziny, w której obcowanie ze sztuką, głównie z malarstwem, było bardzo ważne. Wizja rodziny i moja na siebie była taka, że pójdę na historię sztuki, na zagraniczną uczelnię, ale w pewnym momencie zaczęłam czuć, że droga naukowo-intelektualna to nie jest to, co daje mi szczęście i wolność - mówi Julia Rocka.

Przyznaje, że jej planem A na życie było aktorstwo. Skończyła też kurs krawiecki, bo kocha modę. Muzyka pojawiła się przypadkiem, w trakcie pandemii. Można powiedzieć, że to droga od virala do dużej sceny. Nie chciałam na początku publikować mojej piosenki w sieci. W szkole aktorskiej jest takie przekonanie, że teatr to sztuka wysoka, granie w serialach czy bycie na TikToku to upadek, więc zapierałam się rękoma i nogami żeby tego nie robić. Przekonał mnie mój producent. Wyświetlenia zaczęły rosnąć, wytwórnie zaczęły dzwonić - wspomina w Kawce z....

Julia Rocka przyznaje, że dziś najważniejszy jest dla niej spokój. Przyznaje, że jej dzieciństwo nie należało do najłatwiejszych.

Byłam dzieckiem, które było wychowywane w atmosferze rygoru. Byłam dzieckiem perfekcjonistką, pracoholikiem. Nie miałam frywolnego beztroskiego dzieciństwa. Dziś staram się wracać do siebie, słuchać swojej intuicji. Zawsze mi zależało na opinii innych, mierzyłam się z lękiem przed porażką i wciąż się z tym mierzę, ale staram się zapewnić sobie spokój w głowie - wyznaje Julia Rocka. Przyznaje, że wychowywana była przez mamę.

Taty nigdy nie było. Mogłam mieć najlepsze oceny a w ogóle go nie obchodziłam - wyznaje. Kiedy poczuła, że czas odpuścić? O czym śpiewa na swojej nowej płycie "Gorset"? Jaka jest i jakie słowa są dla niej ważne? Zobaczcie w tym odcinku Kawki z....