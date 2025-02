Czasy PRL do dziś wielu z nas wspomina z nostalgią. Tym, co wielu Polaków darzy ogromnym sentymentem są domówki, dancingi oraz karnawałowe bale.

Kawka z...zabawa w czasach PRL

Bawiliśmy się bardzo różnie, każdy ma jakieś swoje wspomnienie i na domówkach, i na imprezach w lokalach - mówi w Kawce z... Wojciech Przylipiak, autor książki "Kelnerki, barmani, wodzireje".

Lokali, w których można było zabawić się w czasach PRL, zaczęło przybywać dopiero pod koniec lat 60. Warto pamiętać, że to nie tylko kolorowe lata 70. jak wyglądało to w kultowym serialu "Czterdziestolatek". Ten świat gastronomii i zabawy zmieniał się przez dekady. Po wojnie było najtrudniej. Kilka miejsc narodziło się w latach 50., dancingi i przygrywanie do tańców to dopiero koniec lat 60. a de facto lata 70. To wtedy powstała pierwsza dyskoteka, pojawił się zawód zwany prezenterem dyskotekowym - opowiada Przylipiak.

Kawka z...Striptiz, wodzirej, dancingi

Jak wyjaśnia gość Kawki z... oprócz tańców, zakąsek i alkoholu główną atrakcją zabaw w lokalach gastronomicznych czasów PRL były programy artystyczne a przede wszystkim striptiz.

Striptiz był główną atrakcją zabaw czasów PRL. To była ekskluzywna część program artystycznego– mówi Przylipiak. Ta "ekskluzywna część programu artystycznego" obecna jest m.in. w serialu "Alternatywy 4" Stanisława Barei i "Wodzireju" Feliksa Falka.

To było clue programu. To był striptiz, który nie był bardzo wulgarny. To było a właściwie miało być bardzo artystyczne, bo tak naprawdę sprawiał sporo problemów. Ciężko było znaleźć panie, które chciały się rozbierać i nauczyć, by robić to w profesjonalny sposób - wyjaśnia Przylipiak.

Kawka z...wodzirej "podkręcał" zabawę czasów PRL

Jak w czasach PRL wyglądały dancingi i jak wodzirej "podkręcał" zabawę? Kto bawił się w słynnym Maximie w Gdyni? Jak skończyła się historia słynnego konglomeratu gastronomicznego czasów PRL, czyli słynnej "Kaskady" w Szczecinie? Dlaczego tak ważna była instytucja szatniarza i co można było z nim załatwić? Jednym z tych najbardziej znanych był ten obsługujący gości Spatifu. Gdy zmarł wiele osób na jego pogrzebie odetchnęło z ulgą - mówi Przylipiak.

Dlaczego? O tym dowiecie się z tego odcinka Kawki z...