Margaret niedawno wydała swój nowy album "Siniaki i cekiny". Wśród piosenek, które znalazły się na tej płycie jest numer "Tańcz głupia", który stał się w oka mgnieniu radiowym hitem.

Kawka z… Margaret. Powrót do popu w innym wydaniu

Nowa płyta Margaret to powrót artystki do popu, ale jest to pop w zupełnie nowym wydaniu: innym, śmielszym, dojrzalszym. Choć trudno w to uwierzyć piosenkarka na polskiej scenie muzycznej debiutowała 10 lat temu. Jak sama przyznaje debiutanckie powinności ma dawno za sobą.

Jestem w najlepszym miejscu, mam debiutanckie powinności za sobą, które rozumiem, zaułki, które nie są najprzyjemniejsze, ale trzeba je zrobić. Nie schodzę ze swoich oczekiwań artystycznych a jestem grana w radiu - mówi w programie Kawka z…

Kawka z…Margaret otwarcie o swojej depresji

Przyznaje, że po każdej nowej płycie ma coś w rodzaju "depresji poporodowej". To jest aktualnie depresja poporodowa, jakiś rodzaj żałoby, ale w sumie mam tak po każdym wydaniu płyty. Taki moment, że jest mi smutno, że to już, że to koniec - wyznaje piosenkarka.

Pytana o to, co powiedziałaby sobie tej, która zaczynała 10 lat temu, odpowiada, że poklepałaby się po plecach i powiedziała: "Leć Mała".

Kawka z…Margaret o współpracy z Kacezetem i wyprowadzce do Hiszpanii

W Kawce z… Margaret mówi o tym, kiedy zdała sobie sprawę, że zmaga się z depresją i co jej pomogło, by zawalczyć o siebie. Czy musiała powiedzieć sobie "stop"? Jak wygląda jej relacja i współpraca z partnerem, czyli Kacezetem? Dlaczego wyprowadziła się do Hiszpanii? Choć przez lata była przeciwniczką występów w telewizyjnych show, w który rywalizują gwiazdy, nieco zmieniła zdanie. Czy zobaczymy ją w takim programie?