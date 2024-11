"Przychodzi taki moment w życiu człowieka, kiedy chce odpowiedzieć sobie na ważne pytania. Kim jest, co kocha, co jest dla niego ważne" - to słowa, które można znaleźć w książeczce dodanej do płyty "Uwierz" Stanisławy Celińskiej.

Kawka ze…Stanisławą Celińską. Aktorka opowiada o swoim uzależnieniu

Jeden z problemów to moje miejsce na ziemi, czy ono jest tym miejscem na które czekałam, które kocham. Chociażbym zamieszkała gdzieś indziej to zeżre mnie tęsknota i będę chciała wrócić - mówi w Kawce z… Stanisława Celińska.

Aktorka i wokalistka uważa, że nie da się uciec od samego siebie. To, że człowiek zmieni miejsce, to nie znaczy, że wszystko zostawi za sobą. Musi być przygotowany, że te wszystkie problemy, których nie rozwiązał weźmie ze sobą - stwierdza.

Stanisława Celińska w tym odcinku Kawki z… wyznała, że w swoim życiu miała "przerost ambicji". Wszędzie chciałam być najlepsza a to tak się nie da. Są rzeczy, które robisz lepiej i które robisz gorzej - mówi odnosząc się też m.in do uzależnienia od alkoholu, z którym przyszło jej się mierzyć w życiu i odpowiadając na pytanie, czy była wobec siebie okrutna.

Kawka z…Stanisława Celińska opowiada o swojej babci

Aktorka wspomina swoją rodzinę a w szczególności babcię, która udzielała jej dosyć osobliwych rad. Stasiuńka, nigdy nie pokazuj całej d..., zawsze tylko kawałek. Dużo w tym prawdy - uważa Celińska.

Umiała rozpoznać złego człowieka od dobrego, jak przychodził ktoś nieodpowiedni jej zdaniem. Wychowywała mnie na silną osobę, może nawet przesadziła - dodaje aktorka.

Czy Stanisława Celińska jest otwarta na miłość? Jaki mężczyzna miałby u niej szanse?

W Kawce z… aktorka opowiedziała też o swojej próbie samobójczej i wyjaśnia, dlaczego tego nie zrobiła. Czy jej serce jest otwarte na miłość? Każdy potrzebuje samotności żeby porozmawiać ze sobą- mówi Stanisława Celińska. Co sprawiło, że skończyła z nałogiem? Jakich porad udziela po swoich koncertach i o czym rozmawia z fanami? Która z ról zagranych u Stanisława Barei w jego uznawanych za kultowe produkcje PRL jest jej najbardziej bliska?

O tym w Kawce z… rozmawiamy ze Stanisławą Celińską. Zapraszamy do oglądania.