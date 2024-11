To powieść sensacyjno-przygodowa o przyjaźni na śmierć i życie, miłości niespełnionej i wojnie domowej. Wszyscy czegoś żałujemy, za czymś tęsknimy, zastanawiamy się, co by było, gdyby… I o tym są "Dzieci lwa" - tak o swojej nowej powieści mówi i pisze Marcin Meller.

Wolę zażywać sławy za życia niż po śmierci i jednak nie pisać do szuflady. Pomyślałem, że jak pójdzie źle to sobie dam spokój a jak pójdzie bardzo dobrze to mam nowy zawód. Poszło bardzo dobrze, sprawia mi to największą frajdę. Będzie następna powieść - zapowiada Marcin Meller.

Marcin Meller napisał "Dzieci lwa". O czym jest ta powieść?

Bohaterem jego powieści jest Wiktor Tilszer. Znany dziennikarz musi udowodnić, że nie zabił przyjaciela. Kontrowersyjne nagrania sprzed lat mogą pogrążyć jego karierę i życie osobiste. Aby dowiedzieć się, kto stoi za ich publikacją, a także dowieść swojej niewinności, Wiktor będzie musiał cofnąć się najpierw do czasów studenckich, a potem do ogarniętej wojną Gruzji z początku lat dziewięćdziesiątych.

Zbyt wiele ciekawych rzeczy przeżyłem w życiu żeby marnować materiał, nie muszę wymyślać, oczywiście powieść jako taka jest fikcją, cała ta historia jest fikcją, ale składa się z wielu prawdziwych elementów - mówi Marcin Meller o fabule powieści.

Dziennikarz w tym odcinku Kawce z… zdobywa się również na dosyć śmiałe wyznanie. Nie da się ukryć, że jestem psychofanem prawicowych gazet, portali i tej poetyki jaka tam jest stosowana zaczytuje się tym - stwierdza.

Marcin Meller w Kawce z…. opowiada o swoich praktykach studenckich, które również pojawiły się w książce. Odpowiada na pytanie czy zniknął z dziennikarskiego mainstreamu i jaki ma obraz współczesnych mediów. Doradza też, jak najlepiej zwiedzać jego ulubiony kraj, choć jak stwierdził jeden z jego znajomych tą książką "reklamy Gruzji nie zrobił".

W rozmowie pojawia się też wątek męskiej przyjaźni i późnego ojcostwa, o którym jak przyznaje "opowiada z ulgą". Zapraszamy do oglądania Kawki z…Marcinem Mellerem.