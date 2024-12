Mural to nazwa pochodzenia hiszpańskiego oznaczająca w skrócie dzieło dekoracyjnego malarstwa ściennego. Choć wydawać, by się mogło, że murale popularne stały się dopiero kilka lat temu, tak naprawdę rozpowszechniono je już w starożytnym Rzymie na ulicach miast.

Te murale poświęcone znanym osobom znajdują się w Warszawie

Spacer szlakiem stołecznych murali zaczynamy na Bielanach, gdzie znajduje się mural poświęcony Annie Jantar i Jarosławowi Kukulskiemu. Po drodze odwiedzamy te poświęcone m.in. Stanisławowi Aniołowi, postaci znanej z kultowego serialu czasów PRL, czyli "Alternatywy 4", Korze czy Czesławowi Niemenowi.

Będzie też akcent zagraniczny w postaci piosenkarza, który grając w Warszawie koncerty wybrał się na spacer ulicami tego miasta.

Murale - reklama czasów PRL

W murale Polsce pojawiały się i w pewnym sensie kojarzą z czasami PRL. To właśnie wtedy na ścianach budynków pojawiały się murale, które reklamowały instytucje i przedsiębiorstwa zasadniczo reklamy nie potrzebujące jak Pewex, PZU, Totalizator Sportowy, czy PKO. Zobaczcie, jakie miejsca jeszcze odwiedziliśmy i gdzie można znaleźć murale poświęcone znanym postaciom polskiej kultury a także postaciom z kultowych produkcji.

W tym odcinku "Dziennika ulicznego" pytamy również o to, co Państwo sądzą na temat murali. Czy to dobra forma upamiętnienia znanych osób? Zobaczcie nasze WIDEO.