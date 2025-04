Uwaga, oszuści podszywają się pod BLIK! Cyberprzestępcy coraz częściej sięgają po sprytne metody wyłudzania danych i pieniędzy. Jedną z nich jest fałszywa wiadomość o blokadzie konta BLIK. Brzmi groźnie, wygląda profesjonalnie, ale to zwykła pułapka. Sprawdź, jak działa ten mechanizm, co grozi ofiarom i co robić, żeby się ochronić.