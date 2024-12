W tym odcinku Kawki z… rozmawiamy o ADHD. Gościem jest Aneta Korycińska, autorka książki "Radio w mojej głowie. Opowieści o ADHD". Żyjemy w świecie mitów, mówi się, że ADHD dotyczy tylko chłopców, dzieci, osób nadpobudliwych i że z tego się wyrasta. Słyszymy też, że to brak wychowania- mówi Korycińska.

Ona sama została zdiagnozowana dopiero trzy lata temu, gdy była dorosłą osobą. Miałam 33 lata i narodziłam się jako adehadówka. Wtedy pierwszy raz popłakałam się ze współczucia dla samej siebie i wdzięczności, że udało mi się sobą zaopiekować. Być może ADHD to dla Ciebie tylko cztery przypadkowe litery. Dla mnie to było hasło, które wywróciło moje życie do góry nogami - wspomina Aneta.

Aneta Korycińska w Kawce z…: "ADHD ma twarz alkoholizmu"

W Kawce z… wyznaje, że osoby z ADHD mają "cały czas było dojmujące poczucie, że jest się Dyzmą". Taki ciągły brak wiary w siebie - mówi. Dodaje też, że przypadłość ta ma "twarz alkoholizmu". O co dokładnie chodzi? Zobaczcie ten odcinek Kawki z….