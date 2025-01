Po 7 latach od premiery swojej ostatniej płyty Grzegorz Hyży prezentuje swój trzeci album studyjny. Co kryje się pod intrygującym tytułem "Epilog"?

To mój ostatni album - zapowiada artysta w Kawce z... Grzegorz Hyży. Będę za tym tęsknił, dla mnie to jest straszne, trochę tak jakbym musiał się pożegnać z częścią mnie- dodaje artysta. O co dokładnie mu chodzi?

Od fonograficznego debiutu Grzegorza Hyżego minęło już 10 lat. Na najnowszą płytę artysty jego fani musieli czekać aż siedem lat. Dlaczego tak długo? Co było tego powodem? Wewnętrzna wojna, którą toczyłem sam z sobą. Nie byłem w stanie wypełnić tego zadania zgodnie z tym, co sobie wymyśliłem i wymarzyłem - wyjaśnia Grzegorz Hyży w Kawce z....

Miałem euforię i radość a z drugiej ulgę, że zamknąłem coś, co zakładałem, że się nie uda - dodaje piosenkarz.

Jak dojrzał, jak się zmienił nie tylko jako artysta, ale też jako człowiek? Jak wspomina swój udział w talent show X Factor? Jakim jest i jakim stara się być ojcem? Dla kogo zrobił wyjątek i włączył telewizor, którego zazwyczaj nie ogląda? O tym Grzegorz Hyży opowiada w Kawce z...