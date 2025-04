Sławomir Kryński nie żyje. Zmarł 25 kwietnia 2025 roku. O jego śmierci poinformował portal filmpolski.pl oraz Polska Akademia Filmowa.

Sławomir Kryński nie żyje

Sławomir Kryński był twórcą komedii romantycznych, które uwielbiało wielu Polaków. Były to produkcje takie jak "To nie tak, jak myślisz, kotku" i "Pokaż kotku, co masz w środku". Do pierwszego z tych filmów piosenkę śpiewała Edyta Górniak.

Zmarł Sławomir Kryński reżyser urodzony w Łodzi, uzyskał swój dyplom w PWSFTviT. Jego najbardziej rozpoznawalną produkcją jest film - "Księga wielkich życzeń". Spoczywaj w pokoju - napisano w mediach społecznościowych.

Kim był Sławomir Kryński?

Sławomir Kryński był twórcą komedii romantycznych, które uwielbiało wielu Polaków. Swoją karierę rozpoczął w 1991 roku. Jego debiutem był pełnometrażowy film "Dziecko szczęścia". To właśnie ta produkcja otworzyła mu drogę do sukcesów w gatunku komedii obyczajowej. Najbardziej znane filmy Sławomira Kryńskiego to:

"Księga wielkich życzeń"

"Listy miłosne"

"To nie tak, jak myślisz, kotku"

"Pokaż kotku, co masz w środku"

"Podejrzani zakochani"

Sławomir Kryński był nie tylko reżyserem filmowym, ale także opiekunem artystycznym wielu etiud studenckich oraz konsultantem scenariuszowym. Otrzymał Brązowy Medal Zasłużony Kulturze Gloria Artis w 2016 r. oraz Brązowy Krzyż Zasługi w 2018 r. Był członkiem Polskiej Akademii Filmowej.

Kryński urodził się w Łodzi. Tam studiował filologię polską na Uniwersytecie Łódzkim. Uczył się również w moskiewskim Państwowym Instytucie Kinematografii. W 1983 roku ukończył łódzką "Filmówkę". Był na niej przez wiele lat wykładowcą. Najpierw asystował Wojciechowi Jerzemu Hasowi a w 1991 roku zaczął prowadzić zajęcia z pracy z aktorem. Sławomir Kryński zmarł w Łodzi. Miał 73 lata.