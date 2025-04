Tłumy wiernych modlą się w skupieniu; modlitwie towarzyszy śpiew chóru.

Oklaski na Placu św. Piotra

Gdy pojawił się kondukt z trumną z ciałem Franciszka wierni wstali i zaczęli klaskać oddając hołd zmarłemu w poniedziałek papieżowi.

Wcześniej wierni powitali oklaskami wchodzącego na plac zwierzchnika Ukraińskiej Cerkwi Grekokatolickiej arcybiskupa Swiatosława Szewczuka.

Około 200 tysięcy osób na pogrzebie

W pogrzebie papieża Franciszka na placu Świętego Piotra uczestniczy w sobotę około 200 tysięcy osób - ogłosił Watykan powołując się na kompetentne władze.

Kilkadziesiąt tysięcy osób jest na placu przed bazyliką watykańską, a pozostałe dziesiątki tysięcy na prowadzącej do Watykanu via della Conciliazione i we wszystkich bocznych ulicach.

Pontyfikat Franciszka

Dziekan Kolegium Kardynalskiego kardynał Giovanni Battista Re powiedział podczas mszy pogrzebowej papieża Franciszka, że wybór tego imienia stał się "wyborem programu i stylu" jego pontyfikatu. Mówił o bezgranicznym poświęceniu papieża na rzecz ubogich i potrzebujących.

Kardynał Re zaznaczył: Decyzja o przyjęciu imienia Franciszek od razu okazała się wyborem programu i stylu, który chciał nadać swemu pontyfikatowi, starając się czerpać inspirację z ducha św. Franciszka z Asyżu.

Papież "zachował swój temperament i styl pasterskiego przewodzenia, a także od razu nadał zarządzaniu Kościołem wyraźne rysy swojej silnej osobowości. Nawiązywał bezpośredni kontakt z poszczególnymi osobami i społeczeństwami pragnąc być blisko wszystkich" - dodał dziekan Kolegium Kardynalskiego.

Przypomniał, że Franciszek "szczególnie troszczył się o osoby w trudnej sytuacji, poświęcał się bezgranicznie, zwłaszcza dla ostatnich tego świata, dla wykluczanych".

Był papieżem pośród ludzi, miał serce otwarte dla wszystkich. Był również papieżem, który dostrzegał nowe zjawiska w społeczeństwie i to, co Duch Święty wzbudzał w Kościele. Swoim charakterystycznym słownictwem oraz językiem bogatym w obrazy i metafory, papież zawsze starał się oświecać problemy naszych czasów mądrością Ewangelii - przypomniał kardynał Giovanni Battista Re.

Jak zauważył, papież Bergoglio proponował odpowiedzi w świetle wiary i zachęcał do chrześcijańskiego życia w obliczu wyzwań i sprzeczności zmieniających się czasów.