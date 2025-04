Pogrzeb Franciszka. Zełenski przybył do Rzymu

Według rzecznika prezydent Zełenski, pierwsza dama Ołena Zelenska i ukraińska delegacja wezmą udział w pogrzebie papieża, który rozpocznie się o godz. 10.

W piątek Zełenski nie wykluczył, że zamiast niego na ceremonię pogrzebową do Watykanu może udać się pierwsza dama i szef MSZ Andrij Sybiha.

Spotkanie z Trumpem?

Brytyjski "Times" napisał, że po pogrzebie z Zełenskim może spotkać się prezydent USA Donald Trump.

Prezydent USA Donald Trump przyleciał w piątek wieczorem do Rzymu. Wraz z małżonką Melanią weźmie udział w pogrzebie papieża Franciszka w sobotę rano na placu Świętego Piotra.

Przed odlotem z USA prezydent powiedział, że chce się spotkać w Rzymie z różnymi przywódcami.

"Brak szacunku"

Szef włoskiej dyplomacji, wicepremier Antonio Tajani odnosząc się do tej zapowiedzi stwierdził, że pogrzeb papieża to nie jest dzień na polityczne spotkania. Jak ocenił, byłby to "brak szacunku dla Franciszka".

Wraz z przylotem Trumpa i wielu innych światowych przywódców w Rzymie wprowadzono najwyższy stopień środków bezpieczeństwa.

Według gazety Brytyjczycy i Francuzi próbują przekonać Trumpa do spotkania się z Zełenskim po pogrzebie papieża, by złagodzić napięcia. Włoski rząd uznał, że takie spotkanie mogłoby zostać odebrane jako niestosowne ze względu na okoliczności.

Z harmonogramu Trumpa wynika, że prezydent USA opuści bazylikę św. Piotra i uda się na lotnisko około godzinę po pogrzebie.