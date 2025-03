O Cyrko cała Polska usłyszała za sprawą jej piosenki "Prywatny bal". Numer ten znalazł się na siódmym miejscu najczęściej odtwarzanych utworów w rocznym podsumowaniu Spotify i rok po premierze uzyskał już status diamentowego singla. Ten i pozostałe viralowe numery artystki znalazły się na jej debiutanckiej EPce "PRYWATYNY BAL EP".

Kawka z...Cyrko. Piosenka z przysłowiowej piwnicy

Bardzo spontanicznie, zrobiłam tę piosenkę w domu rodzinnym, w przysłowiowej piwnicy z mikrofonem za tysiąc złotych - tak w Kawce z... Cyrko wspomina swoje początki.

Rok później artystka młodego pokolenia powróciła z nowym, solowym materiałem. Piosenka "Chcę tylko krzyczeć" szybko stał się mega viralem na TikToku, a na koncertach wyśpiewały go z artystką setki ludzi. Kolejne premiery przeprowadziły fanów Cyrko przez historie miłosnych wzlotów i upadków, a przede wszystkim – skupiały się wokół haseł self-love i kobiecej siły, które są jej szczególnie bliskie.

Kawka z...Cyrko. Śpiewa pop, uczyła się wokalu operowego

Nie robię tego dla wyświetleń, robię to z pasji- mówi o swojej twórczości. Dlaczego Cyrko wybrała właśnie muzykę? Sama nie wiem. Taka się urodziłam. Jakoś tak wyszło. Od dziecka ciągnęłam rodziców do szkoły muzycznej, kochałam fortepian, to jest coś, co do mnie przemawia, co chcę robić. Ciągnęłam rodziców za rękę, mówiłam, że umiem grać. W szkole muzycznej jest się od pierwszej klasy podstawówki, a ja chodziłam tam będąc w zerówce - opowiada.

Cyrko śpiewa pop, pasjonuje ją hip-hop, który także wykorzystuje w swojej twórczości. Mało, kto wie, że po drodze uczyła się również wokalu operowego. Potrafię zaśpiewać z zapaleniem krtani i nikt o tym nie wie a ja wykorzystuję to, czego się nauczyłam - zdradza swój sekret w Kawce z....

Przyznaje, że długo słuchała polskiej muzyki. Gdy była dzieckiem uwielbiała Dawida Kwiatkowskiego. Jej muzyczne fascynacje to Taylor Swift, Ariana Grande. Dziś słucha Bedoesa, Quebonafide czy Jana Rapowanie.

Kawka z...Cyrko. "Jestem z grona mocno zżytego"

Cyrko w Kawce z... przyznaje, że nie żyje sukcesami. Nie zatrzymuję się, chcę iść dalej. Jestem głodna piosenek - mówi. Choć czasem spotyka się z internetowym hejtem ma ogromne wsparcie w rodzinie.

Jestem z grona mocno zżytego. Nikt nie jest jednak robotem. Nie można sobie wmówić, że hejt nie rusza. Trzeba sobie z tym radzić. Dalej jestem w szoku jak widzę niektóre komentarze, bywa mi przykro. Z drugie strony to piękne, kiedy ktoś do ciebie podchodzi i mówi, że robisz fajne rzeczy - stwierdza w Kawce z...

Kawka z Cyrko... Z jaką chorobą zmaga się artystka?

Cyrko nie ukrywa, że wiele dała jej w życiu edukacja. Czuję, że wydoroślałam. Mam inny zasób słownictwa, wiedzy - mówi. Co stoi za jej sukcesem? Cyrko uważa, że pasja. To ona się sprzedaje, ludzie ją kupują, podoba im się - stwierdza.

Cyrko od kilku lat zmaga się z cukrzycą. Nie pokazuję choroby, bo to moja prywata, ale też tego nie ukrywam. Nie chcę pokazywać, że to moja słabość, tylko dawać innym siłę - podkreśla. Jak radzi sobie z chorobą? Co jej zdaniem jest ważne w życiu z cukrzycą? O tym Cyrko opowiada w tym odcinku Kawki z....