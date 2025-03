Masowe szkolenia wojskowe – dla kogo i dlaczego?

Rząd pracuje nad nowym programem szkoleń wojskowych dla dorosłych Polaków. Premier Donald Tusk ogłosił w Sejmie, że każdy dorosły mężczyzna w Polsce będzie mógł przejść takie szkolenie. Kobiety też, ale wiadomo – wojna to jednak wciąż w większym stopniu domena mężczyzn – powiedział premier.

Celem programu jest zwiększenie liczby wyszkolonych obywateli w razie konfliktu. Premier podkreślił, że Polska potrzebuje armii liczącej pół miliona żołnierzy, wliczając w to rezerwistów. To będą intensywne szkolenia, które pozwolą przygotować do działań wojskowych tych, którzy nie są w czynnej służbie – zaznaczył.

Szkolenia wojskowe będą dobrowolne

Wbrew spekulacjom, nie chodzi o powrót do obowiązkowej zasadniczej służby wojskowej. Premier Tusk wyjaśnił, że szkolenia będą powszechne, ale nieobowiązkowe. Potwierdził to wiceszef MON Cezary Tomczyk: Każdy będzie mógł podjąć decyzję, poza kwestiami budowania rezerw czy powoływania do wojska.

Kto może się zapisać?

Uczestnikiem szkolenia może być każdy dorosły obywatel Polski. Minimalny wiek to 18 lat. Nie ma górnej granicy wieku. Program skierowany jest do mężczyzn i kobiet. Szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz podkreślił, że dla każdego sprawnego i zdolnego do przeszkolenia będzie taka możliwość.

Jakie będą korzyści?

Rząd chce zachęcić Polaków do udziału poprzez system benefitów. Jak ustalił dziennikarz TVN24 Artur Molęda, uczestnicy mogą liczyć na:

wynagrodzenie za udział,

za udział, dodatkowe dni wolne w pracy.

Jak się zapisać?

Za kilka tygodni ma ruszyć specjalna platforma internetowa. Po zalogowaniu się przez Profil Zaufany będzie można:

wybrać długość szkolenia ( jednodniowe, trzydniowe lub miesięczne ),

), zobaczyć dostępne jednostki wojskowe,

otrzymać szczegółowe informacje o miejscu i terminie szkolenia.

Kiedy rozpocznie się program?

Premier Tusk zapowiedział, że "do końca roku chcemy mieć gotowy model szkoleń". Szczegółowy plan ma zostać przedstawiony w najbliższych tygodniach.