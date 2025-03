Jessie Eisenberg o szkoleniach wojskowych w Polsce w "Tonight Show"

Aktor i reżyser udzielił wywiadu Jimmy’emu Fallonowi, w którym wspomniał o uzyskaniu polskiego obywatelstwa. - To było wspaniałe. To wielki zaszczyt, starałem się o to półtora roku - powiedział Jesse Eisenberg w "Tonight Show". Prezydent Andrzej Duda przyznał Jesse'emu Eisenbergowi polskie obywatelstwo 5 marca w Nowym Jorku.

Reklama

Eisenberg powiedział, że następnego dnia po spotkaniu z Andrzejem Dudą, przeglądał informacje z Polski, z których dowiedział się, że w naszym kraju planowane są szkolenia wojskowe. Zarówno prowadzący show, jak i publiczność, zareagowali na tę informację śmiechem.

Do słów Eisenberga odniósł się Donald Tusk. Premier Polski zamieścił na swoim profilu na portalu X fragment programu, który skomentował słowami w języku angielskim. - Drogi Jesse, przygotuj się! Jutro będę miał dla ciebie wieści- napisał Tusk.

Reklama

Przypomnijmy, że Donald Tusk ogłosił, że rząd pracuje nad przygotowaniem programu dobrowolnych szkoleń wojskowych w Polsce. - Chętnych do służenia ojczyźnie w sytuacjach tego wymagających nie brakuje. Musimy zdecydowanie zwiększyć możliwości państwa, by każda zainteresowana osoba szkoleniem wojskowym mogła w nim uczestniczyć - zapowiedział premier.

Jessie Eisenberg z polskim obywatelstwem

Jesse Eisenberg ubiegał się o uzyskanie polskiego obywatelstwa przez półtora roku. Pierwszy raz wspomniał o tym publicznie w 2024 roku podczas wizyty na poznańskim kongresie Impact'24. Zależało mu na tym, ponieważ jego rodzina pochodzi z Lublina i Krasnegostawu. Z Polską związani są również przodkowie jego żony, Anny Strout, którzy pochodzą z Łodzi. W wywiadzie w "Dzień Dobry TVN" Eisenberg powiedział, że chce aby jego rodzina mogła spędzać więcej czasu w Polsce.