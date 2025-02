Uroczystość wręczenia przez Andrzeja Dudę aktu nadania polskiego obywatelstwa Eisenbergowi odbędzie się we wtorek 4 marca o godz. 19.10 czasu lokalnego (godz. 1.10 w środę według czasu polskiego) w Nowym Jorku.

Wniosek o polskie obywatelstwo

Jesse Eisenberg urodził się w Nowym Jorku, w rodzinie pochodzenia żydowskiego. Jego prababka ze strony matki, urodziła się w Krasnymstawie. Z Polski pochodził również jeden z jego pradziadów ze strony ojca - Sam Eisenberg. Jesse Eisenberg złożył formalne dokumenty o polskie obywatelstwo już w 2023 r. Proces nadania obywatelstwa przebiegł w standardowym trybie. Aktor nie miał dotąd okazji spotkać się ani porozmawiać z prezydentem Dudą, ale teraz otrzyma polski paszport osobiście z jego rąk.

Jesse Eisenberg zyskał rozgłos m.in. dzięki roli Marka Zuckerberga w filmie "The Social Network", za którą dostał nagrodę filmową National Board of Review Award oraz został nominowany do Oscara dla najlepszego aktora pierwszoplanowego, Złotego Globu dla najlepszego aktora w filmie dramatycznym i Nagrodę Brytyjskiej Akademii Filmowej dla najlepszego aktora pierwszoplanowego. Eisenberg zagrał także w filmach takich jak "Iluzja", "Batman v Superman: Dawn of Justice".

"Prawdziwy ból" - film o wyprawie śladami polskich przodków

W 2024 r. premierę miał film "Prawdziwy ból", którego Eisenberg jest scenarzystą i reżyserem. Produkcja jest historią dwóch kuzynów, którzy chcąc lepiej poznać własne pochodzenie i dzieje swojego kraju. W tym celu wyruszają do Polski. Film kręcony był w m.in. w Warszawie, Lublinie, Radomiu i Krasnymstawie.

"Prawdziwy ból" ma dwie nominacje do Oscarów - za najlepszy scenariusz oryginalny oraz dla aktora drugoplanowego - Kieran Culkin. "Prawdziwy ból" Jessego Eisenberga otrzymał już m.in. dwie nagrody brytyjskiego przemysłu filmowego BAFTA. Kręcony w Polsce film został doceniony za scenariusz oryginalny, a nagrodę dla aktora drugoplanowego zdobył Kieran Culkin.