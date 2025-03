W środę Parlament Europejski przegłosował rezolucję w sprawie wzmocnienia zdolności obronnych UE. Dokument, przyjęty większością 419 do 204 głosów, zawiera poprawkę PO-PSL uznającą Tarcza Wschód za kluczowy projekt bezpieczeństwa wspólnoty. Rezolucję poparła większość europosłów, jednak przeciwko zagłosowali politycy PiS i Konfederacji.

Tusk: To nie są patrioci, to idioci

Premier Donald Tusk zdecydowanie potępił postawę PiS w PE. Już kiedyś powiedziałem o PiS-ie: ‘to nie są patrioci, to są idioci’. Ale to, co ostatnio zrobili, to coś gorszego niż głupota – mówił premier. Podkreślił, że politycy PiS zagłosowali przeciwko wzmocnieniu polskiej obronności na granicy z Rosją i Białorusią. To naprawdę na odległość pachnie zdradą – dodał Tusk w nagraniu na X.

PiS tłumaczy swój sprzeciw

Europosłowie PiS bronią swojego stanowiska, podkreślając, że poparli poprawkę dotyczącą Tarczy Wschód, ale byli przeciwni całej rezolucji. Główne powody sprzeciwu według PiS:

Tworzenie unii obronnej wewnątrz NATO , co może osłabić sojusz.

, co może osłabić sojusz. Decyzje w sprawach obronnych większością kwalifikowaną, a nie jednomyślnie.

Osłabienie krajowych przemysłów obronnych.

Poseł Paweł Jabłoński zaznaczył, że przyjęcie rezolucji oznaczałoby utracenie części polskich kompetencji w zakresie obronności.

Kaczyński: Niepodległość to własne wojsko

Prezes PiS Jarosław Kaczyński wyjaśnił, dlaczego partia sprzeciwiła się rezolucji. Niepodległość to własna waluta, własny budżet, własne wojsko. Oddanie możliwości decydowania o naszym bezpieczeństwie to utrata suwerenności – napisał na X. Według PiS, rezolucja prowadzi do osłabienia niezależności Polski w kwestiach obronnych i oddania kluczowych decyzji w ręce UE.