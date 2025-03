Dlaczego Rosja zaostrza retorykę wobec Wielkiej Brytanii?

Rosja ponownie określa Wielką Brytanię jako swojego głównego wroga. Eskalacja napięć między Moskwą a Londynem osiągnęła nowy poziom, co przejawia się w wydaleniu brytyjskich dyplomatów, oskarżeniach o szpiegostwo oraz oskarżeniach o podżeganie do wojny - podaje Reuters. Jakie są przyczyny tej nowej fali konfliktu i jakie mogą być jej konsekwencje?

Rosyjskie oskarżenia

Rosyjska służba wywiadu zagranicznego (SVR) w opublikowanym oświadczeniu oskarżyła Wielką Brytanię o prowadzenie polityki wojennej podobnej do tej sprzed I i II wojny światowej. Zdaniem Rosji, działania Londynu mają na celu sabotowanie prób prezydenta USA Donalda Trumpa zmierzających do zakończenia wojny na Ukrainie.

"Londyn, tak jak przed obiema wojnami światowymi, działa jako główny światowy podżegacz" – czytamy w komunikacie SVR. Władze rosyjskie twierdzą, że Wielka Brytania sabotuje potencjalne porozumienie pokojowe, dążąc do dalszej eskalacji konfliktu.

Wielka Brytania jako nowy główny wróg Rosji

Przez większość wojny na Ukrainie Kreml obwiniał Stany Zjednoczone za wspieranie Kijowa. Jednak wraz ze zmianą podejścia Donalda Trumpa do relacji z Rosją, retoryka Kremla skierowała się w stronę Wielkiej Brytanii.

Anonimowe źródła rosyjskie cytowane przez media wskazują, że Londyn stał się teraz "główną siłą napędową oporu Zachodu wobec Moskwy". Premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer, zapowiadający wsparcie militarne dla Ukrainy, jest przedstawiany przez rosyjskie media jako kluczowa postać podżegająca do wojny.

Eskalacja dyplomatyczna: wzajemne wydalenia dyplomatów

Kolejnym krokiem w zaostrzeniu relacji między krajami było wzajemne wydalenie dyplomatów. Rosja oskarżyła brytyjskich dyplomatów o działalność szpiegowską i wydaliła ich z kraju. W odpowiedzi Wielka Brytania podjęła podobne kroki, usuwając rosyjskich przedstawicieli.

Brytyjskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych stwierdziło, że "Rosja aktywnie dąży do zamknięcia brytyjskiej ambasady w Moskwie", co może prowadzić do dalszego pogorszenia stosunków dyplomatycznych.

Szpiegostwo i akty sabotażu: kolejne oskarżenia

Rosja oskarżyła Wielką Brytanię o wspieranie działań sabotażowych na jej terytorium. Kreml sugeruje, że Londyn mógł pomóc Ukrainie w atakach na rosyjskie cele, w tym most krymski, który został uszkodzony w wyniku eksplozji w 2023 roku.

Brytyjskie służby wywiadowcze z kolei oskarżają Rosję o prowadzenie działań sabotażowych w Europie. Brytyjski sąd skazał trzech Bułgarów za udział w rosyjskiej siatce szpiegowskiej, a inny mężczyzna przyznał się do podpalenia ukraińskiego magazynu w Londynie na zlecenie Moskwy.

Czy Rosja zdecyduje się na przejęcie brytyjskich aktywów?

Ja podaje Reuters, bliski sojusznik Władimira Putina, Wiaczesław Wołodin, zapowiedział, że Rosja może przejąć aktywa brytyjskich firm na swoim terytorium. Londyn zamroził rosyjskie fundusze o wartości 26 miliardów dolarów i przekazuje je Ukrainie, co wywołało oburzenie w Moskwie.

Niektóre rosyjskie środowiska polityczne sugerują, że nawet jeśli sankcje wobec Rosji zostaną złagodzone, brytyjskie firmy mogą napotkać ogromne trudności w powrocie na rosyjski rynek.

Przyszłość stosunków brytyjsko-rosyjskich

Z uwagi na eskalację napięć, stosunki między Rosją a Wielką Brytanią pozostają na najniższym poziomie od dziesięcioleci. Londyn kontynuuje wsparcie dla Ukrainy, podczas gdy Moskwa uznaje to za zagrożenie dla swoich interesów.

Rosyjscy politycy ostrzegają, że jeśli Wielka Brytania będzie dalej wspierać Ukrainę, może stać się celem odwetu. Prokremlowscy komentatorzy sugerują nawet, że rosyjskie działania mogą uderzyć bezpośrednio w brytyjskie cele.