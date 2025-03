Władimir Putin odniósł się do apelu Donalda Trumpa, który wezwał go do darowania życia ukraińskim wojskowym. Prezydent Rosji oznajmił, że warunkiem jest poddanie się ukraińskich sił w obwodzie kurskim. "W przypadku złożenia broni i oddania się do niewoli (żołnierze) będą mieli zagwarantowane życie i godne traktowanie w zgodzie z normami prawa międzynarodowego i prawa Rosji" – powiedział Putin. Jego zdaniem, do realizacji tego postulatu konieczne jest, aby ukraińskie dowództwo wydało rozkaz o kapitulacji.