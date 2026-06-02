Chiński dziennik ujawnia: Trump naciskał na Xi ws. Putina

oprac. Piotr KozłowskiDziennikarz, redaktor i korektor z wieloletnim doświadczeniem.
dzisiaj, 11:48
Xi Jinping i Donald Trump/East News
Sensacyjne doniesienia. Prezydent USA Donald Trump poprosił w maju podczas wizyty w Pekinie przywódcę ChRL Xi Jinpinga o wywarcie wpływu na Rosję i pomoc w zakończeniu wojny w Ukrainie – ujawnił we wtorek hongkoński dziennik "South China Morning Post", powołując się na anonimowe osoby zaznajomione z przebiegiem rozmów.

Gazeta poinformowała, że amerykański przywódca naciskał na Xi, by skłonił Władimira Putina do negocjacji.

Powściągliwe relacje Trumpa

Sam Trump odnosił się do tych dyskusji w powściągliwy sposób, potwierdzając jedynie, że poruszono temat wojny rosyjsko-ukraińskiej. Chcielibyśmy, aby ten konflikt został rozwiązany – skwitował lakonicznie przywódca USA.

Według informatorów "SCMP" agendę amerykańsko-chińskiego szczytu całkowicie zdominowały jednak kwestie dotyczące handlu oraz inwestycji. Z kolei w pozostałej części dyskusji pierwszeństwo przed sprawą Ukrainy miały zagadnienia związane z Tajwanem i Iranem.

Załamanie się negocjacji Rosji z Ukrainą

Bezpośrednie negocjacje rosyjsko-ukraińskie załamały się po rozmowach w Turcji w lipcu 2025 r. Od tego czasu Waszyngton wywierał presję na osiągnięcie porozumienia również na prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego.

Dziennik z Hongkongu zwrócił uwagę na fakt, że presja na Pekin ze strony Waszyngtonu zbiegła się w czasie ze wzmożonymi rosyjskimi atakami na Ukrainę. Tylko 24 maja Moskwa wystrzeliła na ten kraj 600 dronów i 90 pocisków, w tym zdolną do przenoszenia głowic nuklearnych rakietę hipersoniczną średniego zasięgu Oriesznik. Kreml groził też kolejnymi atakami na Kijów.

Wizyta Putina w Chinach

Zaledwie kilka dni po wyjeździe Trumpa z Pekinu Xi gościł tam Putina. Przywódcy podpisali wspólną deklarację, w której Rosja z zadowoleniem przyjęła chęć Chin do odegrania "konstruktywnej roli w rozwiązywaniu kryzysu ukraińskiego środkami politycznymi i dyplomatycznymi".

Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.
Źródło PAP
