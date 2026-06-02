Kuba Wojewódzki to przede wszystkim naczelna gwiazda stacji TVN. W swoim show rozmawia z osobami znanymi, bywa, że dosyć kontrowersyjnymi. Jest również autorem felietonów pod tytułem "Mea Pulpa", które ukazują się na łamach tygodnika "Polityka".

Kuba Wojewódzki kpi z TV Republika

Komentuje w nich to, co aktualnie dzieje się w kraju i na świecie. Wbija szpilę i krytykuje osoby ze świata show-biznesu, mediów oraz polityki. Tym razem dostało się TV Republika. To właśnie ze stacji Tomasza Sakiewicza postanowił zakpić Kuba Wojewódzki.

Wojewódzki pisze o fuzji z "Kanałem Zerro"

Wspaniała zabawa w TV Republika. Prowadzący program "Piachem w tryby" przebierali się za Zorro, więźniów oraz dziennikarzy i śpiewali "Donald jest kaput". Wspaniałe. Fuzja z Kanałem Zerro pewna - napisał w felietonie "Mea Pulpa".

To nie pierwszy raz, gdy kpi z TV Republika. Dziennikarz niedawno żartował z planów tej stacji a dokładnie nadawania programów w języku angielskim. Zasugerował, że to ukłon w stronę odbiorców z Rosji, bo aż dziewięć milionów mieszkańców tego kraju posługuje się właśnie tym językiem.