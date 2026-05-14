Bezpłatne badania prenatalne, łatwiejszy dostęp do znieczulenia. Opieka okołoporodowa w Polsce w 2026 r.

Podczas posiedzenia Sejmu do ministra zdrowia skierowane zostały pytania dotyczące opieki okołoporodowej w Polsce. Jak podkreślał w odpowiedzi wiceminister zdrowia Tomasz Maciejewski, "zapewnienie szczególnej opieki kobietom w ciąży jest konstytucyjnym obowiązkiem państwa i pozostaje priorytetem Ministerstwa Zdrowia".

Pamiętajmy o tym, że kobieta w ciąży ma prawo do świadczeń poza kolejnością, powinny być udzielane nie później niż siedem dni od zgłoszenia - wymieniał.

Bezpłatne badania prenatalne i opieka nad wcześniakami

Wiceszef resortu przypomniał, że od 2024 roku wszystkie kobiety w ciąży, niezależnie od wieku, mają dostęp do bezpłatnych badań prenatalnych. Ma to zwiększać bezpieczeństwo matki jak i dziecka.

Trwa program pilotażowy KORD - Kompleksowa opieka rozwojowa dzieci urodzonych przedwcześnie, która zapewnia skrajnym wcześniakom, czyli bardzo przedwcześnie urodzonym dzieciom, skoordynowany dostęp do diagnostyki, leczenia właściwego, rehabilitacji z uwzględnieniem opieki nad wzrokiem, słuchem, układem nerwowym tych dzieci - wymieniał Maciejewski.

Od 19 marca 2025 roku także mamy dzieci urodzonych przedwcześnie mają prawo do podstawowego urlopu macierzyńskiego oraz dodatkowego, płatnego urlopu uzupełniającego nawet do 15 tygodni.

Co dalej z mapą potrzeb zdrowotnych?

Resort zdrowia pracuje także nad stworzeniem mapy potrzeb zdrowotnych, co ma być jedną z odpowiedzi na zmiany demograficzne. Mapa ma powstać do końca pierwszego półrocza.

Będą one wskazywały, gdzie najlepiej zorganizować taką opiekę, jak rozłożyć położenie oddziałów położniczych w Polsce i wprowadzenie nowych rozwiązań organizacyjnych. Jednym z nich jest opieka nad kobietą w ciąży, kobietą rodzącą, a także mamą przez położną - zapewnił wiceminister.

Nowe standardy opieki okołoporodowej - co zawierają?

Od 7 maja bieżącego roku wszedł nowy standard opieki okołoporodowej, który obowiązuje wszystkie placówki w Polsce. Jak zapewniał wiceminister, najważniejszym jego celem jest zwiększenie praw i komfortu pacjentek. Dzieje się to poprzez zapewnienie odpowiedniej liczby konsultacji w ciąży czy tworzenie planu porodu.

To jest realny dostęp do łagodzenia bólu. Każda placówka ma obowiązki zapewnienia co najmniej jednej metody farmakologicznej łagodzenia bólu i publikowania tej informacji o wszystkich dostępnych metodach szpitalnych i dostępnych publicznie - zaznaczył Maciejewski.

Program wzmacnia rolę położnych dając im większą samodzielność w prowadzeniu ciąży i ciągłości opieki także w domu u pacjentek po porodzie. Zakłada też rozszerzenie zakresu badań w ciąży - standardy obejmują m.in. dodatkowe badania w kierunku wirusa HBV.

Nowe standardy opieki okołoporodowej bez ważnego zapisu

Nowy dokument odpowiada na większość kwestii zgłaszanych przez stronę społeczną, poza gwarancją znieczulenia zewnątrzoponowego. Zgodnie z nim „szpital zapewnia kobiecie rodzącej dostęp do co najmniej jednej metody farmakologicznego łagodzenia bólu”. Ponadto lecznica ma obowiązek publikować na swoich stronach internetowych informacje o dostępnych metodach łagodzenia bólu porodowego.

Jak mówił w sejmie Maciejewski, można zaobserwować wzrost wykonywania znieczuleń porodowych. Średnio jest to wzrost między 30 proc. a 70 proc. w zależności od województwa. Widzimy też ewidentny postęp w tych miejscach, w których dotychczas ich nie było, gdzie w ogóle nie występowały możliwe znieczulenia - dodał.