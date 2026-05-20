Hołownia o Tusku: Szczerze powie, że chce zabić, jeśli chce zabić

Agnieszka Maj
dzisiaj, 07:49
[aktualizacja dzisiaj, 10:00]
Szymon Hołownia w programie Rymanowski Live zapowiedział, że napisze książkę o tym, co go spotkało w polityce. Został zapytany także o premiera Donalda Tuska. - To agresywny koalicjant, drapieżny – przyznał marszałek Sejmu. Dodał jednak, że Tusk jest polskim patriotą.

Wicemarszałek powiedział, że w jego książce "będzie gorzko-słodko", bo wiele rzeczy widział i umie z dystansu na to spojrzeć. Polityka dotknęła mnie do tego stopnia, że kolorowe sny, które o niej mam spiszę w książce, którą właśnie przygotowuję. Sporo notatek, jeszcze nie ułożyłem tego w całość. Mam nadzieję, że nie będzie to nocnik – stwierdził Szymon Hołownia.

Polityk przyznał, że "bardzo wielu rzeczy się nie mówi, również dlatego, że w danym momencie się nie powinno mówić". Premiera książki ma się odbyć na początku przyszłego roku.

Tusk "to agresywny koalicjant"

Szymona Hołownia został zapytany o premiera Donalda Tuska. To agresywny koalicjant, drapieżny – przyznał wicemarszałek Sejmu. Czy jest polskim patriotą i ufam mu, że mu chodzi o dobro Polski – tak. Karol Nawrocki – odpowiem tak samo. Jarosław Kaczyński ma dość pokrętną drogę dochodzenia do celu, ale nie odmówiłbym mu bycia polskim patriotą – kontynuował były marszałek Sejmu.

Zdaniem Hołowni, Tusk "bardzo drapieżnie uprawia politykę". Mam wrażenie, że szczerze powie, że chce zabić, jeśli chce zabić – dodaje polityk. Gość Bogdana Rymanowskiego przyznaje także, że "to nie jest prosta koalicja" i "nie zawsze jest miło".

Hołownia "zapłacił zdrowiem"

Szymon Hołownia ocenił, że zapłacił zdrowiem za to, że "przeprowadził Polskę bezpiecznie przez dwa trudne momenty", czyli zmianę władzy i zaprzysiężenie prezydenta Karola Nawrockiego.

Jego zdaniem media przekroczyły wszystkie czerwone linie. Hejterzy byli wśród dziennikarzy zajmujących się kwestiami politycznymi. Była nagonka, nienawiść, żółć - podkreślił. To było bardzo trudne dla mojej żony, dzieci. Docierały do nich echa, w różnych miejscach, ale widziały też mój stan, jak moja żona mocno się martwi - dodał.

