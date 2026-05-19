Dziennik Gazeta Prawana logo

Magdalena Biejat: Polska i cała Europa powinna mocniej reagować ws. Izraela

oprac. Piotr Kozłowski
dzisiaj, 17:32
Ten tekst przeczytasz w 3 minuty
Magdalena Biejat
Magdalena Biejat/PAP
Wicemarszałkini Senatu Magdalena Biejat oceniła we wtorek, że Polska powinna wydać jasne i oficjalne stanowisko, że stoi po stronie osób, które płyną we flotylli z pomocą dla Strefy Gazy. "Powinniśmy wzywać Izrael do przestrzegania prawa międzynarodowego" – dodała polityczka. "Cała Europa, w tym Polska, powinna mocniej stanąć na stanowisku, że każdy musi przestrzegać prawa międzynarodowego" – zaznaczyła.

Magdalena Biejat wystąpiła na konferencji prasowej w Senacie razem m.in. z przedstawicielami Global Sumud Polska.

Biejat: Polska potrafiła wielokrotnie stanąć po stronie Palestyny

Wicemarszałkini podziękowała wszystkim zaangażowanym w organizację flotylli z pomocą dla mieszkańców Strefy Gazy oraz w to, aby "sprawa Palestyny nie została zapomniana". Jak dodała, Polska potrafiła wielokrotnie stanąć po stronie Palestyny, m.in. uznając jej państwowość i popierając zakończenie konfliktu izraelsko-palestyńskiego poprzez rozwiązanie dwupaństwowe.

Zdaniem wicemarszałkini, teraz "polskie instytucje powinny wydać oficjalne stanowiska w języku dyplomatycznym, które jasno wskażą, że Polska stoi na stanowisku, że działania Izraela są bezprawne, i stanie po stronie osób, które płyną w tej flotylli".

Biejat: Powinniśmy wzywać Izrael do przestrzegania prawa międzynarodowego

Wicemarszałkini Senatu podkreśliła, że "dziś cała Europa, w tym Polska, powinna mocniej stanąć na stanowisku, że każdy musi przestrzegać prawa międzynarodowego". Powinniśmy wzywać Izrael do przestrzegania prawa międzynarodowego i do poszanowania prawa członków flotylli do przemieszczania się po wodach międzynarodowych – powiedziała.

Rzecznik Global Sumud Polska Rafał Piotrowski zaznaczył, że mimo przechwycenia przez Izrael kilkudziesięciu łodzi z flotylli, 10 z nich wciąż płynie w kierunku Gazy. Flotylla płynie, by pokazać, że Izrael nie może być bezkarny – zaznaczył.

Zatrzymanie dwojga polskich obywateli przez Izrael

Piotrowski wezwał polski rząd, by poparł misję flotylli oraz zapewnił ochronę wciąż płynącym łodziom i pełne wsparcie konsularne. Jak dodał, Izrael zatrzymał dwoje polskich obywateli: Łukasza Kozaka i Agatę Wisłocką.

Rzecznik MSZ Maciej Wewiór poinformował w poniedziałek, że wśród uczestników flotylli znajdują się polscy obywatele. Według Wewióra, służby konsularne są w kontakcie z innymi krajami Unii Europejskiej i pozostają w gotowości do wsparcia polskich obywateli.

MSZ Izraela wezwało w poniedziałek rano uczestników flotylli do zmiany kursu i natychmiastowego zawrócenia. Na platformie X izraelski resort zapowiedział, że "nie pozwoli na żaden wyłom w zgodnej z prawem blokadzie morskiej Gazy".

Wkrótce potem izraelscy żołnierze weszli na pokład co najmniej kilkunastu łodzi z flotylli Sumud, o czym poinformowali zarówno organizatorzy akcji pomocowej, jak i biuro premiera Benjamina Netanjahu w oficjalnym komunikacie. Izraelski szef rządu w rozmowie z dowódcą akcji pochwalił "dyskretny" sposób interwencji, która "skutecznie udaremniła nikczemny plan przerwania izolacji terrorystów Hamasu" w Gazie, a przy tym "nie zapewniła rozgłosu, na jaki nasi wrogowie liczyli".

Globalna Flotylla Sumud wyruszyła w ubiegłym tygodniu z tureckiego portu Marmaris w stronę wybrzeża Strefy Gazy. Jak deklarują organizatorzy flotylli, celem tego "ostatniego etapu podróży", rozpoczętej 12 kwietnia w Barcelonie, jest przełamanie blokady Strefy Gazy ustanowionej przez wojsko Izraela i stworzenie korytarza humanitarnego z palestyńską enklawą.

To kolejna taka inicjatywa Globalnej Flotylli Sumud po tym, jak blisko 500 osób wyruszyło jesienią 2025 r. Wówczas Izrael również interweniował, aktywistów ujęto, przewieziono do Izraela i deportowano. 30 kwietnia br. Izrael przechwycił kolejną, złożoną z ok. 20 statków flotyllę z pomocą humanitarną w pobliżu greckiej Krety.

Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło PAP
Tematy: PalestynaIzraelStrefa Gazymagdalena biejat
Powiązane
Valdis Dombrovskis
Komisarz UE: Rosja zyskuje na wojnie w Iranie
Peter Magyar
Peter Magyar: Stosunki polsko-węgierskie mogą wrócić na wysoki poziom
F-16
Incydent w kraju NATO. Ukraina przeprasza: Rosja celowo przekierowuje nasze drony
oprac. Piotr Kozłowski
Zobacz wszystkie artykuły tego autoraMagdalena Biejat: Polska i cała Europa powinna mocniej reagować ws. Izraela »
Zobacz
|
Policja kontroluje prawo jazdy kierowcy
Bezterminowe prawa jazdy do wymiany. Rząd podał daty i nową cenę dokumentu
Fabryka Stellantis w Gliwicach
Polska fabryka numerem 1 na świecie. Produkują 350 aut dziennie
Policja kontroluje kierowcę
Oto nowy egzamin na prawo jazdy 2026. Zdasz? 8 na 10 to wynik pozytywny
Reporter archiwum 2023 09
Ks. Sowa zamieścił wpis o asystentce szefa TV Republika. Dostał wezwanie do arcybiskupa
Screen z Telewizji Republika
Afera Sakiewicza eskaluje. "To nie jest dziennikarstwo, TV Republika przekroczyła granicę"
Lech Wałęsa
Lech Wałęsa o zachowaniu europosłów PiS: Współczuję tej głupoty
Zapisz się na newsletter
Najważniejsze wydarzenia polityczne i społeczne, istotne wiadomości kulturalne, najlepsza rozrywka, pomocne porady i najświeższa prognoza pogody. To wszystko i wiele więcej znajdziesz w newsletterze Dziennik.pl. Trzymamy rękę na pulsie Polski i świata. Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj