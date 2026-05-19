Peter Magyar: Stosunki polsko-węgierskie mogą wrócić na wysoki poziom

Premier Węgier podczas konferencji prasowej w Krakowie, po spotkaniu z metropolitą krakowskim kard. Grzegorzem Rysiem podkreślił, że to "wielki zaszczyt", aby pierwszą zagraniczną podróż po wyborach odbyć w Polsce.

Magyar: Stosunki polsko-węgierskie mogą powrócić na wysoki poziom

Cieszę się, że będziemy prowadzić rozmowy na wysokim szczeblu, a stosunki polsko-węgierskie mogą powrócić tam, na ten wysoki poziom, w którym kiedyś były – dodał Magyar.

Poinformował, że podczas wizyty w Polsce łącznie będzie mu towarzyszyć sześciu węgierskich ministrów, z czego troje jest już obecnych na miejscu: minister spraw zagranicznych Anita Orban, minister ds. relacji społecznych i kultury Zoltan Tarr oraz minister transportu i inwestycji David Vitezy.

Środowy "rozkład dnia" Magyara: Tusk, Nawrocki, Wałęsa, marszałkowie

Dodał, że w środę w Warszawie spotka się z premierem Donaldem Tuskiem, prezydentem Karolem Nawrockim oraz marszałkami Sejmu i Senatu – Włodzimierzem Czarzastym i Małgorzatą Kidawą-Błońską.

Poinformował, że także w środę pojawi się w Gdańsku, gdzie spotka się z byłym prezydentem Lechem Wałęsą.

Premier Magyar podkreślił, że we wtorek chciałby się jeszcze spotkać z Polakami i Węgrami mieszkającymi w Krakowie.