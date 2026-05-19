Dziennik Gazeta Prawana logo

Incydent w kraju NATO. Ukraina przeprasza: Rosja celowo przekierowuje nasze drony

oprac. Piotr Kozłowski
dzisiaj, 16:57
Ten tekst przeczytasz w 1 minutę
F-16
Myśliwiec F-16/shutterstock
Incydent w kraju NATO. Według MSZ w Kijowie Rosja celowo przekierowuje ukraińskie drony na państwa bałtyckie. "Wbrew moskiewskiej propagandzie te państwa nigdy nie pozwalały na wykorzystywanie swojej przestrzeni powietrznej do ataków na Rosję" – oświadczył we wtorek rzecznik MSZ w Kijowie Heorhij Tychyj.

"Rosja nadal przekierowuje ukraińskie drony nad państwa bałtyckie za pomocą środków walki elektronicznej. Moskwa robi to celowo, równolegle z nasileniem propagandy. Przepraszamy Estonię oraz wszystkich naszych bałtyckich przyjaciół za takie niezamierzone incydenty" – napisał Tychyj na platformie X.

Ukraiński dron zestrzelony nad Estonią

Minister obrony Estonii Hanno Pevkur poinformował we wtorek, że myśliwiec F-16 sił NATO zestrzelił drona, prawdopodobnie ukraińskiego, w estońskiej przestrzeni powietrznej. Według portalu Delfi bezzałogowiec został unieszkodliwiony w okolicach jeziora Voertsjoarv na południu kraju. O wtargnięciu drona w łotewską przestrzeń powietrzną poinformowało tego samego dnia wojsko tego państwa.

Rzecznik ukraińskiej dyplomacji zapewnił, że Kijów współpracuje z odpowiednimi instytucjami państw bałtyckich, by zapobiec powtórce takich zdarzeń.

Ukraina: Rosjanie nie mają prawa nas obwiniać

"Ponownie podkreślamy, że – wbrew twierdzeniom rosyjskiej propagandy – ani Estonia, ani Łotwa, Litwa czy Finlandia nigdy nie pozwalały na wykorzystywanie swojej przestrzeni powietrznej do ataków na Rosję. Co więcej, Ukraina nigdy o to nie prosiła" – podkreślił Tychyj.

Oświadczył także, że Ukraina korzysta z prawa do samoobrony zgodnie z art. 51 Karty Narodów Zjednoczonych. "Nasze legalne cele wojskowe znajdują się na terytorium Rosji i wykorzystujemy rosyjską przestrzeń powietrzną, aby do nich dotrzeć. Rosjanie nie mają prawa obwiniać Ukrainy, państw bałtyckich ani Finlandii o konsekwencje własnych działań, szerzej – swojej agresywnej wojny" – zaznaczył rzecznik ukraińskiego MSZ.

Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło PAP
Tematy: dronyRosjawojna w UkrainieNATO
Powiązane
Friedrich Merz
Co przyniesie wizyta Putina w Chinach? Kanclerz Niemiec nie ma złudzeń
Angela Merkel
Unijna uroczystość zbojkotowana przez europosłów PiS. "Merkel ma krew na rękach"
Donald Tusk
Ekstradycja Ziobry z USA nie będzie łatwa. Tusk podał przykład Edwarda Mazura
oprac. Piotr Kozłowski
Zobacz wszystkie artykuły tego autoraIncydent w kraju NATO. Ukraina przeprasza: Rosja celowo przekierowuje nasze drony »
Zobacz
|
Policja kontroluje prawo jazdy kierowcy
Bezterminowe prawa jazdy do wymiany. Rząd podał daty i nową cenę dokumentu
Fabryka Stellantis w Gliwicach
Polska fabryka numerem 1 na świecie. Produkują 350 aut dziennie
Policja kontroluje kierowcę
Oto nowy egzamin na prawo jazdy 2026. Zdasz? 8 na 10 to wynik pozytywny
Reporter archiwum 2023 09
Ks. Sowa zamieścił wpis o asystentce szefa TV Republika. Dostał wezwanie do arcybiskupa
Screen z Telewizji Republika
Afera Sakiewicza eskaluje. "To nie jest dziennikarstwo, TV Republika przekroczyła granicę"
Lech Wałęsa
Lech Wałęsa o zachowaniu europosłów PiS: Współczuję tej głupoty
Zapisz się na newsletter
Najważniejsze wydarzenia polityczne i społeczne, istotne wiadomości kulturalne, najlepsza rozrywka, pomocne porady i najświeższa prognoza pogody. To wszystko i wiele więcej znajdziesz w newsletterze Dziennik.pl. Trzymamy rękę na pulsie Polski i świata. Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj