Dziennik Gazeta Prawana logo

Eksperci zaskoczeni ruchem USA ws. Ziobry. "To bardzo dziwne wobec przyjaznego kraju"

oprac. Piotr Kozłowski
dzisiaj, 16:16
Ten tekst przeczytasz w 3 minuty
Zbigniew Ziobro
Zbigniew Ziobro/East News
Eksperci są zaskoczeni postępowaniem USA w sprawie Zbigniewa Ziobry. Przyznanie amerykańskiej wizy politykowi z zarzutami w przyjaznym kraju jest bardzo nietypowe – napisała agencja Reutera, opisując sprawę przyznania wizy byłemu ministrowi sprawiedliwości. Reuters zwrócił też uwagę na brak oficjalnych wyjaśnień ze strony władz USA.

W depeszy dotyczącej ustaleń agencji, że za decyzją o umożliwieniu Ziobrze wjazdu do USA stał wiceszef Departamentu Stanu Christopher Landau, Reuters poinformował, że "chociaż administracja Trumpa priorytetowo traktuje wspieranie konserwatywnych poglądów w Europie, przyznanie wizy politykowi oskarżonemu przez rząd sprzymierzony z USA jest bardzo nietypowe".

Brak komentarza ze strony władz USA

Dziennikarze Reutera zaznaczyli też, że administracja Donalda Trumpa kierowała wcześniej zarzuty pod adresem europejskich władz o politycznie motywowane śledztwa przeciwko przeciwnikom politycznym.

Mimo uzyskania przez agencję informacji z czterech źródeł o tym, że Landau wydał instrukcje, by wydać Ziobrze wizę, w sprawie nie wypowiedziała się oficjalnie żadna instytucja rządowa, ani Departament Stanu, ani Biały Dom.

W podobny sposób instytucje administracji Trumpa reagowały na wcześniejsze pytania PAP w tej sprawie: Biały Dom odsyłał do Departamentu Stanu, Departament Stanu odmówił komentarza w sprawie Ziobry powołując się na poufność danych wizowych, lecz odesłał również do Ministerstwa Bezpieczeństwa Krajowego (DHS). DHS odesłał do Departamentu Stanu i Białego Domu.

Ekspert: Biały Dom może wiedzieć o sprawie Ziobry

Jak powiedział PAP w ub. tygodniu były wysoki rangą dyplomata Matthew Boyse – obecnie ekspert konserwatywnego think tanku Hudson Institute – jest możliwe, że o sprawie Ziobry mógł wiedzieć Biały Dom. Boyse sam w ub.r. był autorem krytycznego raportu na temat praworządności w Polsce i ścigania polityków PiS przez prokuraturę pod rządami Donalda Tuska. Podobne tematy podnosić mieli w rozmowach z urzędnikami Białego Domu również w ub.r. ówczesny kandydat na prezydenta RP Karol Nawrocki oraz jego doradcy, w tym Adam Bielan.

Krytycznie o działaniach obecnego rządu wypowiadali się również wiceprezydent J.D. Vance (wówczas jako senator), który mówił o "aresztowaniu przeciwników politycznych", a także grupa republikańskich kongresmenów, którzy w liście do Komisji Europejskiej twierdzili, że rząd Donalda Tuska chciał "uciszyć i zniszczyć opozycję" przed wyborami prezydenckimi 2025 r.

Boyse przyznał jednak, że kwestie prawne związane z zarzutami wobec Ziobry są "bardzo, bardzo skomplikowane" i trudne do oceny bez szczegółowej wiedzy prawniczej. Ocenił jednocześnie, że byłoby bardzo nietypowe, gdyby Ziobro otrzymał w USA azyl, biorąc pod uwagę że Polska jest przyjaznym państwem.

Eksperci: To bardzo dziwne i nietypowe

Zaskoczenie sytuacją wyrazili też inni byli amerykańscy dyplomaci, z którymi rozmawiała PAP. Może też, oczywiście, działać na polecenie prezydenta. Okoliczności tej sprawy są nietypowe, ale takie uprawnienia były w przeszłości wykorzystane do wpuszczenia dysydentów politycznych, co może być wytłumaczeniem dla administracji USA – powiedział jeden z nich.

Inny dyplomata, który w przeszłości zajmował się stosunkami z Polską, również był zaskoczony sprawą. Oczywiście jest to bardzo dziwne, bo w ten sposób kwestionuje się wymiar sprawiedliwości sojusznika NATO – dodał.

Jak wyjaśnił jeden z nich, zastrzegając anonimowość, szef Ministerstwa Bezpieczeństwa Krajowego (DHS) ma uprawnienia, by umożliwić wjazd dowolnej osoby do Stanów Zjednoczonych, nawet jeśli nie posiada dokumentów podróży, na podstawie warunkowego zwolnienia imigracyjnego (parole).

Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło PAP
Tematy: Donald TuskwizaUSAZbigniew Ziobro
Powiązane
Angela Merkel
Unijna uroczystość zbojkotowana przez europosłów PiS. "Merkel ma krew na rękach"
Donald Tusk
Ekstradycja Ziobry z USA nie będzie łatwa. Tusk podał przykład Edwarda Mazura
Ukraińscy żołnierze z dronem
USA chcą dostępu do technologii wojskowej Ukrainy. "Niesamowita"
oprac. Piotr Kozłowski
Zobacz wszystkie artykuły tego autoraEksperci zaskoczeni ruchem USA ws. Ziobry. "To bardzo dziwne wobec przyjaznego kraju" »
Zobacz
|
Policja kontroluje prawo jazdy kierowcy
Bezterminowe prawa jazdy do wymiany. Rząd podał daty i nową cenę dokumentu
Fabryka Stellantis w Gliwicach
Polska fabryka numerem 1 na świecie. Produkują 350 aut dziennie
Policja kontroluje kierowcę
Oto nowy egzamin na prawo jazdy 2026. Zdasz? 8 na 10 to wynik pozytywny
Reporter archiwum 2023 09
Ks. Sowa zamieścił wpis o asystentce szefa TV Republika. Dostał wezwanie do arcybiskupa
Screen z Telewizji Republika
Afera Sakiewicza eskaluje. "To nie jest dziennikarstwo, TV Republika przekroczyła granicę"
Lech Wałęsa
Lech Wałęsa o zachowaniu europosłów PiS: Współczuję tej głupoty
Zapisz się na newsletter
Najważniejsze wydarzenia polityczne i społeczne, istotne wiadomości kulturalne, najlepsza rozrywka, pomocne porady i najświeższa prognoza pogody. To wszystko i wiele więcej znajdziesz w newsletterze Dziennik.pl. Trzymamy rękę na pulsie Polski i świata. Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj