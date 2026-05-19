Co przyniesie wizyta Putina w Chinach? Kanclerz Niemiec nie ma złudzeń

oprac. Piotr Kozłowski
dzisiaj, 16:29
Co przyniesie wizyta Władimira Putina w Chinach? Kanclerz Niemiec Friedrich Merz wyraził we wtorek w Berlinie nadzieję, że Xi Jinping wpłynie na prezydenta Rosji podczas jego wizyty w Pekinie, by ten zakończył wojnę w Ukrainie. Jednak szef niemieckiego rządu nie oczekuje zasadniczej zmiany w stosunkach rosyjsko-chińskich.

Friedrich Merz zabrał głos w tej sprawie po spotkaniu z prezydentem Szwajcarii Guyem Parmelinem w Berlinie.

Kanclerz Niemiec: Putin nie może wygrać wojny

Nie oczekujemy teraz zasadniczej zmiany w strategicznych stosunkach między Rosją a Chinami – powiedział kanclerz. Ale oczywiście wiążemy z tą wizytą nadzieję, że prezydent (Chin) Xi wpłynie również na prezydenta Putina, aby zakończył tę wojnę w Ukrainie, której nie może wygrać – dodał.

Kanclerz Niemiec: Rosja codziennie ponosi duże straty w ludziach

Merz podkreślił, że w wojnie przeciwko Ukrainie Rosja ponosi każdego dnia "duże straty w ludziach".

Przywódca Rosji Władimir Putin ma przybyć do Chin z wizytą we wtorek, kilka dni po wizycie w Pekinie prezydenta USA Donalda Trumpa. Jak poinformował w poniedziałek Kreml, rozmowy rosyjsko-chińskie będą dotyczyły m.in. dostaw energii, w tym proponowanego gazociągu Siła Syberii 2. Putin przybędzie do Pekinu wraz z wyższymi rangą urzędnikami i szefami największych banków i firm, w tym Rosnieftu, Gazpromu i Novateku.

Niemiecki dziennik: Putin pozna detale rozmów Xi z Trumpem

Dziennik "Frankfurter Allgemeine Zeitung" ocenił, że Putin zostanie podczas wizyty poinformowany o niektórych szczegółach rozmów Xi Jinpinga z Donaldem Trumpem, a także będzie zabiegał o budowę gazociągu Siła Syberii 2. Gazeta zaznaczyła, że choć relacje między Pekinem a Moskwą "uchodzą za chłodne, skalkulowane i transakcyjne", to obecnie, w obliczu wspólnego amerykańskiego przeciwnika, stosunki są coraz bliższe. "Wspólny amerykański przeciwnik jednoczy interesy" – uważa "FAZ".

Źródło PAP
