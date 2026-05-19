Mołdawia w UE? Obie strony "gotowe na kolejny krok"

oprac. Piotr Kozłowski
dzisiaj, 17:42
Maia Sandu i Roberta Metsola/PAP/EPA
Mołdawia w Unii Europejskiej? Przewodnicząca Parlamentu Europejskiego Roberta Metsola oceniła we wtorek, że UE powinna zrobić kolejny krok w procesie akcesyjnym Kiszyniowa i rozpocząć negocjacje członkowskie z Mołdawią w konkretnych obszarach. Tego samego zdania jest prezydentka Mołdawii Maia Sandu.

Parlament Europejski uważa, że nadszedł czas, aby poczynić postępy w negocjacjach o członkostwo, ponieważ wraz ze zbliżaniem się Mołdawii (do UE) nasza Unia staje się silniejsza –powiedziała Metsola.

Metsola: Jesteśmy gotowi na kolejny krok

Jak dodała, rozszerzenie UE pozostaje, skoro Unia przyznała Mołdawii status kraju kandydującego, kolejnym etapem powinno być rozpoczęcie negocjacji.

Naszą odpowiedzialnością jest teraz wyraźne podjęcie kolejnego kroku i będziemy o to zabiegać – zaznaczyła.

Sandu: Jesteśmy gotowi do konkretnych rozmów

Prezydentka Mołdawii Maia Sandu zapewniła z kolei, że jej kraj jest gotowy do otwarcia konkretnych rozmów i wywiązuje się ze wszystkich zobowiązań wymaganych przez Unię.

Zarówno Komisja Europejska, jak i Rada (UE) twierdzą, że jesteśmy gotowi – podkreśliła. Jak dodała, rozpoczęcie negocjacji pozwoliłoby krajowi przejść do kolejnych etapów integracji europejskiej.

Klastry negocjacyjne do końca czerwca?

Sandu wyraziła nadzieję, że państwa członkowskie i instytucje UE otworzą tzw. klastry negocjacyjne do końca czerwca, czyli przed zakończeniem obecnej prezydencji Cypru w Radzie UE.

Klastry to grupy tematyczne obejmujące poszczególne obszary prawa i polityki unijnej, które kraj kandydujący musi wdrożyć przed przystąpieniem do Unii.

