Sensacyjne doniesienia. NATO rozważa operację w Cieśninie Ormuz

Według cytowanego przez agencję dyplomaty z państwa NATO, pomysł misji mającej umożliwić statkom tranzyt przez cieśninę cieszy się poparciem kilku członków NATO, ale nie uzyskał jeszcze niezbędnego jednomyślnego poparcia.

Zmiana stanowiska NATO w sprawie wojny

Posunięcie to oznaczałoby zmianę stanowiska NATO w sprawie wojny USA i Izraela z Iranem. Jak dotąd koalicja państw powołana z inicjatywy Wielkiej Brytanii i Francji wyrażała gotowość do wysłania misji dopiero po zakończeniu konfliktu zbrojnego.

Generał NATO: To ostatecznie decyzja polityczna

Odnosząc się do sprawy we wtorek, dowódca sił NATO w Europie gen. Alexus Grynkewich powiedział w Brukseli, że "warunki, pod którymi NATO rozważałoby operację w Cieśninie Ormuz, to ostatecznie decyzja polityczna”.

Wzrost cen po blokadzie Cieśniny Ormuz

Przed wybuchem wojny przez cieśninę transportowano 20 proc. zużywanej na świecie ropy i skroplonego gazu ziemnego (LNG). Blokada Ormuzu doprowadziła do wzrostu cen tych surowców.