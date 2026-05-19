Sensacyjne doniesienia. NATO rozważa operację w Cieśninie Ormuz

oprac. Piotr Kozłowski
dzisiaj, 18:11
Żołnierz NATO/Shutterstock
Sensacyjne doniesienia. NATO rozważa możliwość pomocy statkom w przepłynięciu przez zablokowaną Cieśninę Ormuz, jeśli szlak wodny nie zostanie ponownie otwarty do początku lipca – podała we wtorek agencja Bloomberga, powołując się na przedstawiciela Sojuszu Północnoatlantyckiego. Oznacza to zmianę stanowiska NATO w sprawie wojny w Iranie.

Według cytowanego przez agencję dyplomaty z państwa NATO, pomysł misji mającej umożliwić statkom tranzyt przez cieśninę cieszy się poparciem kilku członków NATO, ale nie uzyskał jeszcze niezbędnego jednomyślnego poparcia.

Zmiana stanowiska NATO w sprawie wojny

Posunięcie to oznaczałoby zmianę stanowiska NATO w sprawie wojny USA i Izraela z Iranem. Jak dotąd koalicja państw powołana z inicjatywy Wielkiej Brytanii i Francji wyrażała gotowość do wysłania misji dopiero po zakończeniu konfliktu zbrojnego.

Generał NATO: To ostatecznie decyzja polityczna

Odnosząc się do sprawy we wtorek, dowódca sił NATO w Europie gen. Alexus Grynkewich powiedział w Brukseli, że "warunki, pod którymi NATO rozważałoby operację w Cieśninie Ormuz, to ostatecznie decyzja polityczna”.

Wzrost cen po blokadzie Cieśniny Ormuz

Przed wybuchem wojny przez cieśninę transportowano 20 proc. zużywanej na świecie ropy i skroplonego gazu ziemnego (LNG). Blokada Ormuzu doprowadziła do wzrostu cen tych surowców.

Źródło PAP
