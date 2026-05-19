Lech Wałęsa o zachowaniu europosłów PiS: Współczuję tej głupoty

oprac. Piotr Kozłowski
dzisiaj, 19:02
Były prezydent RP Lech Wałęsa potwierdził we wtorek w Strasburgu, że spotka się w środę w Gdańsku z nowym premierem Węgier Peterem Magyarem. Przyznał też, że zawiódł się na byłym już premierze Węgier Viktorze Orbanie, któremu kiedyś bardzo pomagał. Były prezydent skomentował też zbojkotowanie przez europosłów PiS ceremonii wręczenia Europejskich Orderów Zasługi.

Lech Wałęsa, który spotkał się z dziennikarzami w Parlamencie Europejskim, gdzie odebrał Europejski Order Zasługi, ocenił, że społeczeństwo węgierskie miało już dość Orbana i jego koncepcji rządzenia krajem.

Wałęsa: Pomagałem Orbanowi i zawiodłem się na nim

Ja swego czasu pomagałem Orbanowi, kiedy on miał trudności i dopiero wchodził na drogę walki. I muszę powiedzieć, że zawiodłem się. Nigdy nie przypuszczałem, że wyrośnie z niego człowiek, który nie rozumie, że trzeba dążyć do nowych rozwiązań w Europie i świecie – powiedział były prezydent.

Wałęsa: Magyar powinien zburzyć stary porządek i zbudować nowy

Wałęsa dodał, że Magyar, z którym spotka się w środę w Gdańsku, powinien zburzyć stary porządek i przekonywać ludzi do nowych pomysłów. Ja stałem na czele wielkiego ruchu, który zburzył stary porządek Europy i świata po to, żeby zbudować nowy – powiedział.

Wałęsa: Współczuję  europosłom PiS tej głupoty

Były prezydent skomentował też zbojkotowanie przez europosłów PiS i skrajną prawicę ceremonii wręczenia Europejskich Orderów Zasługi w proteście przeciwko odznaczeniu byłej kanclerz Niemiec Angeli Merkel, mówiąc, że to "głupota polityczna".

Współczuję tej głupoty. Gdyby posłuchali (ceremonii – PAP), to mogliby wiedzieć, co ja mam do powiedzenia. Mogliby się z tym zgodzić lub nie, ale bojkot był głupotą polityczną i tak to oceniam – powiedział Wałęsa.

Wałęsa: Nie potrzebuję doradców

Skomentował również sugestię delegacji PiS, że powinien odmówić przyjęcia nagrody, żeby nie znaleźć się na tej samej liście laureatów co Merkel, mówiąc, że "nie potrzebuje doradców i dziękuje za takie doradzanie". Ja chodziłem własnymi drogami i będę chodził dalej – skwitował.

Źródło PAP
