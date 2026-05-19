Lech Wałęsa o zachowaniu europosłów PiS: Współczuję tej głupoty

Lech Wałęsa, który spotkał się z dziennikarzami w Parlamencie Europejskim, gdzie odebrał Europejski Order Zasługi, ocenił, że społeczeństwo węgierskie miało już dość Orbana i jego koncepcji rządzenia krajem.

Wałęsa: Pomagałem Orbanowi i zawiodłem się na nim

Ja swego czasu pomagałem Orbanowi, kiedy on miał trudności i dopiero wchodził na drogę walki. I muszę powiedzieć, że zawiodłem się. Nigdy nie przypuszczałem, że wyrośnie z niego człowiek, który nie rozumie, że trzeba dążyć do nowych rozwiązań w Europie i świecie – powiedział były prezydent.

Wałęsa: Magyar powinien zburzyć stary porządek i zbudować nowy

Wałęsa dodał, że Magyar, z którym spotka się w środę w Gdańsku, powinien zburzyć stary porządek i przekonywać ludzi do nowych pomysłów. Ja stałem na czele wielkiego ruchu, który zburzył stary porządek Europy i świata po to, żeby zbudować nowy – powiedział.

Wałęsa: Współczuję europosłom PiS tej głupoty

Były prezydent skomentował też zbojkotowanie przez europosłów PiS i skrajną prawicę ceremonii wręczenia Europejskich Orderów Zasługi w proteście przeciwko odznaczeniu byłej kanclerz Niemiec Angeli Merkel, mówiąc, że to "głupota polityczna".

Współczuję tej głupoty. Gdyby posłuchali (ceremonii – PAP), to mogliby wiedzieć, co ja mam do powiedzenia. Mogliby się z tym zgodzić lub nie, ale bojkot był głupotą polityczną i tak to oceniam – powiedział Wałęsa.

Wałęsa: Nie potrzebuję doradców

Skomentował również sugestię delegacji PiS, że powinien odmówić przyjęcia nagrody, żeby nie znaleźć się na tej samej liście laureatów co Merkel, mówiąc, że "nie potrzebuje doradców i dziękuje za takie doradzanie". Ja chodziłem własnymi drogami i będę chodził dalej – skwitował.