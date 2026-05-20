Dziennik Gazeta Prawana logo

Polacy podejrzani o szpiegostwo na rzecz Rosji. Szkolono ich do działań dywersyjnych

oprac. Agnieszka Maj
dzisiaj, 09:56
Ten tekst przeczytasz w 2 minuty
ABW, Siemoniak
Polacy podejrzani o szpiegostwo na rzecz Rosji. Szkolili się z taktyki pola walki. Na zdjęciu minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak./Agencja Gazeta
Funkcjonariusze ABW zatrzymali trzy osoby podejrzane o działania szpiegowskie na rzecz Federacji Rosyjskiej - poinformował minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak. Przekazał, że zatrzymani to Polacy w wieku od 48 do 62 lat.

Siemoniak poinformował, że zatrzymań dokonano na polecenie Podlaskiego Wydziału Zamiejscowego Prokuratury Krajowej. Jak przekazała ABW, w toku prowadzonego śledztwa zebrano materiał wskazujący, że podejrzani byli czynnie zaangażowani w gromadzenie środków przeznaczonych na zakup sprzętu na potrzeby wojsk rosyjskich, a także propagandowe wspieranie agresji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę.

Brali udział w w szkoleniach strzeleckich

"Zatrzymani, na zlecenie ustalonego obywatela Federacji Rosyjskiej powiązanego z Federalną Służbą Bezpieczeństwa FR, wykonywali również czynności o charakterze wywiadowczym, polegające m.in. na rozpoznawaniu rozmieszczenia wojsk NATO stacjonujących na terytorium RP. Członkowie grupy przygotowywani byli do wykonywania zadań o charakterze dywersyjnym i sabotażowym poprzez udział w szkoleniach strzeleckich oraz szkoleniach z taktyki pola walki" - wyjaśniła ABW.

Prokuratura Krajowa podała, że mężczyźni usłyszeli zarzuty działania na rzecz obcego wywiadu i udzielania temu wywiadowi wiadomości, których przekazanie mogło wyrządzić szkodę Rzeczypospolitej Polskiej, a także wytwarzania i udostępniania materiałów o charakterze propagandowym i dezinformacyjnym, czynienia przygotowań do realizacji zadań o charakterze dywersyjnym i sabotażowym, publicznego pochwalania prowadzenia wojny napastniczej oraz propagowania symboli wspierających agresję Federacji Rosyjskiej przeciwko Ukrainie.

Nie przyznali się do winy

Grozi im kara od 8 lat do dożywotniego więzienia. "Po przedstawieniu zarzutów prokurator przesłuchał zatrzymane osoby w charakterze podejrzanych. Nie przyznali się oni do popełnienia zarzucanych im czynów i złożyli wyjaśnienia" - poinformowała prokuratura.

Wobec wszystkich trzech podejrzanych prokurator skierował do sądu wnioski o zastosowanie środków zapobiegawczych w postaci tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy. Sąd Rejonowy w Białymstoku wnioski te uwzględnił.

Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło PAP
Tematy: RosjaABWszpiedzy
Powiązane
Putin, Xi
Putin z wizytą w Chinach. Xi Jinping ogłasza "nowy etap"
Donald Tusk
Hołownia o Tusku: Szczerze powie, że chce zabić, jeśli chce zabić
ebola, wirus, szpital
Pacjent z podejrzeniem zakażenia wirusem Ebola trafił do szpitala w Czechach
oprac. Agnieszka Maj
Zobacz wszystkie artykuły tego autoraPolacy podejrzani o szpiegostwo na rzecz Rosji. Szkolono ich do działań dywersyjnych »
Zobacz
|
Naturalny zapach do łazienki. Wlej dwie łyżki i postaw w łazience
Dodaj dwie łyżki i postaw na blacie w łazience. Przepiękny zapach rozniesie się po całym pomieszczeniu
Dariusz Szostek, Magdalena Bentkowska
Sędziowie KRS odbili się od drzwi siedziby TK. "Święczkowski stwierdził, że to jego prywatny Trybunał"
Zapisz się na newsletter
Najważniejsze wydarzenia polityczne i społeczne, istotne wiadomości kulturalne, najlepsza rozrywka, pomocne porady i najświeższa prognoza pogody. To wszystko i wiele więcej znajdziesz w newsletterze Dziennik.pl. Trzymamy rękę na pulsie Polski i świata. Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj