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Kanclerz Niemiec: Rosja nie ma szans na wygranie wojny

oprac. Piotr KozłowskiDziennikarz, redaktor i korektor z wieloletnim doświadczeniem.
dzisiaj, 10:14
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Friedrich Merz
Friedrich Merz/PAP/EPA
Kanclerz Niemiec Friedrich Merz wyraził w środę przekonanie, że ze szczytu NATO w Ankarze wyłoni się nowy duch, który wzmocni Sojusz i sprawi, że będzie on bardziej zjednoczony. Podkreślił, że NATO musi stać się bardziej europejskie, by mogło pozostać transatlantyckie. Zauważył również, że Rosja nie ma szans na wygranie wojny.

W zeszłym roku w Hadze postanowiliśmy, że znacznie wzmocnimy wysiłki w zakresie obronności. Dotrzymaliśmy słowa. W większości państw członkowskich Unii Europejskiej oraz w NATO znacznie poprawiliśmy poziom wysiłków w zakresie obronności. Będziemy o tym dzisiaj rozmawiać i sprawimy, że NATO stanie się bardziej europejskie, aby mogło pozostać transatlantyckie – powiedział Friedrich Merz dziennikarzom przed rozpoczęciem obrad w drugim dniu szczytu Sojuszu w Ankarze.

Porozumienie Niemiec z Kanadą i Norwegią

Jako przykład takich działań przywołał porozumienie, które Niemcy zawarły we wtorek z Kanadą i Norwegią w sprawie współpracy w zakresie budowy okrętów podwodnych i wspólnych zamówień.

Kanclerz Niemiec: Wyłoni się nowy duch w NATO

Dzisiaj będziemy rozmawiać o dalszych wspólnych działaniach. Jestem przekonany, że z Ankary wyłoni się nowy duch w NATO, który wzmocni Sojusz i sprawi, że będzie on bardziej zjednoczony - mówił niemiecki kanclerz.

Zapowiedział, że jednym z głównych tematów rozmów będzie Ukraina. Przypomniał, że NATO uzgodniło wspieranie tego kraju kwotą łącznie ok. 140 mld euro w tym i przyszłym roku.

Kanclerz Niemiec: Rosja nie ma szans na wygranie

Teraz wyłącznie od Rosji zależy zakończenie tej wojny. W tym celu jeszcze dzisiaj zrobimy wszystko, co w naszej mocy, aby to osiągnąć, a także skierujemy jasny komunikat do Moskwy. Rosja nie ma szans na wygranie tej wojny, nie osiągnie swoich celów wojennych. Im szybciej zakończymy tę wojnę, tym lepiej dla Europy, Rosji i pokoju na świecie – przekonywał.

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Źródło PAP
Tematy: RosjaNiemcyFriedrich Merzwojna w Ukrainie
oprac. Piotr Kozłowski

Dziennikarz, redaktor i korektor z wieloletnim doświadczeniem. Przez lata publikował teksty, głównie kulturalne, w rozmaitych mediach, takich jak Gazeta Wyborcza, Wprost, Wirtualna Polska. W Dziennik.pl od 2017 roku, obecnie jako wydawca i redaktor newsroomu.

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