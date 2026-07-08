Kanclerz Niemiec: Rosja nie ma szans na wygranie wojny

W zeszłym roku w Hadze postanowiliśmy, że znacznie wzmocnimy wysiłki w zakresie obronności. Dotrzymaliśmy słowa. W większości państw członkowskich Unii Europejskiej oraz w NATO znacznie poprawiliśmy poziom wysiłków w zakresie obronności. Będziemy o tym dzisiaj rozmawiać i sprawimy, że NATO stanie się bardziej europejskie, aby mogło pozostać transatlantyckie – powiedział Friedrich Merz dziennikarzom przed rozpoczęciem obrad w drugim dniu szczytu Sojuszu w Ankarze.

Porozumienie Niemiec z Kanadą i Norwegią

Jako przykład takich działań przywołał porozumienie, które Niemcy zawarły we wtorek z Kanadą i Norwegią w sprawie współpracy w zakresie budowy okrętów podwodnych i wspólnych zamówień.

Kanclerz Niemiec: Wyłoni się nowy duch w NATO

Dzisiaj będziemy rozmawiać o dalszych wspólnych działaniach. Jestem przekonany, że z Ankary wyłoni się nowy duch w NATO, który wzmocni Sojusz i sprawi, że będzie on bardziej zjednoczony - mówił niemiecki kanclerz.

Zapowiedział, że jednym z głównych tematów rozmów będzie Ukraina. Przypomniał, że NATO uzgodniło wspieranie tego kraju kwotą łącznie ok. 140 mld euro w tym i przyszłym roku.

Kanclerz Niemiec: Rosja nie ma szans na wygranie

Teraz wyłącznie od Rosji zależy zakończenie tej wojny. W tym celu jeszcze dzisiaj zrobimy wszystko, co w naszej mocy, aby to osiągnąć, a także skierujemy jasny komunikat do Moskwy. Rosja nie ma szans na wygranie tej wojny, nie osiągnie swoich celów wojennych. Im szybciej zakończymy tę wojnę, tym lepiej dla Europy, Rosji i pokoju na świecie – przekonywał.