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Niemiecki dziennik bez ogródek: Czy to Ukraina jest dziś głównym wrogiem Polski?

oprac. Piotr KozłowskiDziennikarz, redaktor i korektor z wieloletnim doświadczeniem.
dzisiaj, 07:57
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Karol Nawrocki
Karol Nawrocki/East News
"Kto obserwuje polską politykę, ten odnosi wrażenie, że Ukraina jest dziś głównym wrogiem Polski" – pisze Stefan Locke w komentarzu opublikowanym w środę na pierwszej stronie niemieckiego dziennika "Frankfurter Allgemeine Zeitung". Zdaniem niemieckiego publicysty wszystko to dzieje się ku uciesze Kremla.

"Niemal codziennie narodowo-konserwatywny PiS oraz partie skrajnie prawicowe domagają się zaprzestania dostaw dla Ukrainy pewnych rodzajów broni, likwidacji świadczeń socjalnych dla ukraińskich uchodźców czy też zablokowania wejścia Ukrainy do Unii Europejskiej" – kontynuuje autor komentarza zaznaczając, że ośrodkiem tych apeli jest urząd polskiego prezydenta, gdzie Karol Nawrocki jako głowa państwa "celowo wzmacnia antyukraińskie nastroje".

Niemiecki dziennik: Tusk skreślił pieniądze potrzebującym Ukraińcom

"Rząd Donalda Tuska przeciwstawia się temu, ale też skreślił potrzebującym pomocy Ukraińcom pieniądze, a z jego szeregów zgłaszane są wątpliwości co do wejścia (Ukrainy) do UE oraz widoczna jest wstrzemięźliwość wobec dalszej pomocy finansowej" – czytamy w komentarzu.

Zdaniem "FAZ" przyczyn tej sytuacji należy szukać w polityce wewnętrznej.

Niemiecki dziennik: Niechęć rządu i prezydenta doprowadza Polskę na skraj

"Liberalno-konserwatywny rząd i narodowo-konserwatywny prezydent darzą się niechęcią, która doprowadziła kraj na skraj niemożności rządzenia" – ocenił komentator. Celem Nawrockiego jest – zdaniem Lockego – doprowadzenie do utraty władzy przez "znienawidzony rząd Tuska" w wyborach parlamentarnych w 2027 r., a środkiem do tego celu stał się obecnie temat Ukrainy.

Niemiecki dziennik: Walka o interpretację historii osłabia oba kraje

"FAZ" przypomniał, że iskrą, która doprowadziła do fiaska podejmowanych od 1991 r. prób pojednania, było nadanie jednemu z ukraińskich oddziałów imienia "Bohaterów UPA". Autor podkreślił, że UPA "bestialsko zabiła" 100 tys. polskich cywilów, co uważane jest przez Polskę za ludobójstwo. Wyjaśnił, że w Ukrainie UPA uważana jest za symbol walki wyzwoleńczej przeciwko sowieckiej okupacji. Zwrócił też uwagę na argumenty Ukraińców, którzy zarzucają Polsce "masowy ucisk" po I wojnie światowej, a także zamordowanie w trakcie akcji odwetowych 20 tys. ukraińskich cywilów podczas II wojny światowej.

"Aktualna walka o interpretację historii osłabia oba kraje podczas obrony przed Rosją" – pisze Locke dodając, że zgodnie z przewidywaniami, Kreml oklaskiwał Nawrockiego za odebranie prezydentowi Ukrainy Wołodymyrowi Zełenskiemu Orderu Orła Białego.

Niemiecki dziennik: Ukraina chce traktowania jak równego partnera

"Opierająca się Rosji od pięciu lat Ukraina nabrała nowej pewności siebie i domaga się traktowania jak równego partnera. Polska, która często traktowała swojego sąsiada w sposób paternalistyczny, musi się do tego przyzwyczaić" – uważa Locke.

"Natomiast Ukraina musi sobie uzmysłowić, że przez Polskę przechodzi ogromna część skierowanej do niej pomocy i zaopatrzenia. Oba kraje są skazane na siebie. Wzajemne lekcje historii przynoszą być może łatwe punkty w walce wyborczej, ale nie przywrócą życia umarłym, zaś obecnie, ku uciesze Moskwy, bardzo szkodzą zdolności do obrony obu krajów oraz Europy" – pisze w podsumowaniu publicysta "Frankfurter Allgemeine Zeitung".

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Źródło PAP
Tematy: Donald TuskNiemcyKarol Nawrockiwojna w Ukrainie
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oprac. Piotr Kozłowski

Dziennikarz, redaktor i korektor z wieloletnim doświadczeniem. Przez lata publikował teksty, głównie kulturalne, w rozmaitych mediach, takich jak Gazeta Wyborcza, Wprost, Wirtualna Polska. W Dziennik.pl od 2017 roku, obecnie jako wydawca i redaktor newsroomu.

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